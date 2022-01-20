Люди помирають помирають через стійкість до антибіотиків частіше, ніж від ВІЛ та малярії

Стійкість інфекцій до антибіотиків до антибіотиків загрожує здоров'ю кожного. Це вже призвело до понад мільйона смертей лише у 2019 році.

Зокрема, інфекції, спричинені резистентними до антибіотиків бактеріями, призвели до смерті понад 1,2 мільйона людей два роки тому. Такі висновки дослідження оприлюднили у популярному медичному журналі.

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Також, згідно з доповіддю, стійкість до антибіотиків зіграла роль у щонайменше 3,7 мільйона інших смертей.

Це означає, що стійкість до антибіотиків (або антибіотикорезистентність) є медичною проблемою, масштаби якої щонайменше такі ж великі, як в основних захворювань на кшталт ВІЛ та малярії, і потенційно набагато більші,

– мовиться в дослідженні.

Масштаби проблеми

Співавтор дослідження, професор Університету Вашингтону Кріс Мюррей вважає, що ці нові дані відкривають справжні масштаби антибіотикорезистентності по всьому світу. Він вважає це "очевидним сигналом того, що ми маємо діяти зараз, аби протидіяти загрозі".

Хто у найбільшій небезпеці

Найбільшого удару зазнають бідніші країни. Так, найвища смертність від стійкості до антибіотиків спостерігається в Субсахарській Африці та Південній Азії. Там вона сягає 24 смертей на 100 тисяч людей.

Чому антибіотики стають неефективними Останні роки люди почали надмірно використовувати антибіотики для звичайних захворювань. Це призвело до того, що вони стають менш ефективними проти серйозних інфекцій. Щоб від цього вберегтися, дослідники рекомендують терміново інвестувати в розробку нових ліків та більш розумно використовувати вже наявні.



Більшість смертей від антибіотикорезистентності викликала пневмонія та інші інфекціями нижніх дихальних шляхів, а також інфекції кровотоку, які можуть призвести до сепсису.

Деталі глобального дослідження

Вчені оцінили показник смертності через стійкість до антибіотиків на базі даних із 204 країн. Їх проаналізувала команда міжнародних дослідників.