Глухий кут: чому поки офіційно не дозволили міксувати препарати з вакциною Johnson&Johnson

Напередодні Johnson&Johnson планувала просити дозвіл на те, щоб дозволити ревакцинацію свєю же вакциною. Також з'явилися нові дані про те, чому необхідно вводити бустерну дозу, але вже іншими препаратом.

Відповідно до досліджень і реальних даних, вакцина J&J дає гірші результати в порівнянні з вакцинами, створеними з використанням технології інформаційної РНК. Тож зараз особливу увагу приділяють тому, щоб дозволити отримати бустерну дозу, вироблену іншою компанією, щоб підвищити захист.

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Вчені з Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США вивчали, чи викликає змішування і поєднання вакцин реакцію імунної системи і чи це безпечно. 15 жовтня вони представили проміжні результати дослідження фази 1/2 членам консультативної групи по вакцинах управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA).

Дослідники виявили, що найкращі результати були у реципієнтів J&J, які отримали дозу вакцини Moderna або Pfizer, які засновані на технології мРНК.

Чому хочуть дозволити міксувати вакцини

Науковці наголосили, що жінки середнього віку схильні до підвищеного ризику серйозних побічних ефектів від щеплення Johnson & Johnson – у них вищий ризик тромбоутворення і низький рівень тромбоцитів в крові від щеплення цим препаратом. А молоді чоловіки схильні до підвищеного ризику запалення серця від мРНК-вакцин.

Вакцина Johnson & Johnson є першою вакциною від коронавірусу, яка потребує введення лише однієї дози.

Тому, на думку вчених, важливо повторно щепити іншою вакциною, з точки зору суспільної охорони здоров'я. Так вважає докторка Аманда Кон, головна медикиня Центру з контролю і профілактики захворювань.

Глухий кут

Згідно з даними останнього дослідження самого виробника, використання бустеру від J&J захищає від госпіталізації через коронавірус на 71%.

Втім є й інші побоювання, зокрема, як змішування вакцин вплине на клітинний імунітет. Тож поки FDA не оприлюднили офіційних порад щодо змішування цієї вакцини з іншими. Однак деякі штати вже почали ревакцинацію.

"Ви можете зробити друге щеплення J&J зараз, а можете почекати і подивитися, чи схвалять вони мРНК-вакцину в якості бустера. Зараз це питання ставить відомства у глухий кут", – зазначив Том Руссо, професор і керівник відділення інфекційних захворювань в Школі медицини та біомедичних наук.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Нагадаємо, постачання вакцини Johnson & Johnson зараз не розглядаються. Переговори теж зараз не ведуться. Про це повідомляв заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Ігор Кузін.