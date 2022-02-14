Глутамат натрію: що це та наскільки безпечно

Глутамат натрію – це підсилювач смаку, який зазвичай додають у китайську їжу, консервовані овочі, супи та оброблене м'ясо

Що таке глутамат натрію

Зазвичай, щоб описати смак їжі, ми використовуємо визначення солодкий, солоний, кислий, гіркий. Але є і п'ятий смак, умамі, у перекладі з японської – "приємний смак". До нього якраз і належить глутамат натрію.

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Цікаво, що умамі не дає продуктам новий смак, а посилює природний. Тому умами — це радше характерний присмак, який є у локшині швидкого приготування або в соєвому соусі.

Безпечність глутамату натрію

Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів у США (FDA) класифікує глутамат натрію як безпечний харчовий інгредієнт. Але оскільки його використання залишається спірним, багато людей вважають себе чутливими до цього інгредієнта, і FDA зобов'язує виробників вказувати на етикетці, що у складі продукту є глутамат натрію.

Глутамат натрію не є новою речовиною. Люди в усьому світі їли продукти, які містять глутамат натрію протягом століть. Все тому, що глутамінова кислота входить до складу білка, який міститься в багатьох продуктах, наприклад, у сирах і помідорах. Такий глутамат вважають натуральним.

Штучний глутамат натрію

Зараз замість того, щоб видобувати та кристалізувати глутамат натрію з бульйону водоростей, речовину отримують шляхом ферментації крохмалю, цукрових буряків, цукрової тростини або патоки. Цей процес схожий на те, що використовують для приготування йогурту, оцту та вина.

Глутамат, який синтезують у лабораторіях, а потім додають у їжу, нічим не відрізняється від натурального – організм людини засвоює їх однаково. У середньому з білка в їжі доросла людина споживає близько 13 грамів глутамату щодня, а синтетичного – приблизно 0,55.