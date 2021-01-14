Генетична модифікація стрептоміцетів допомогла отримати природний антимікробний агент в потрібному у необхідній кількості. Білок під назвою формікаміцин може стати основою для нових перспективних антибіотиків.

Метицилін-резистентний золотистий стафілокок MRSA особливо швидко пристосовується до антибіотиків. Його важко придушити відомими препаратами, а якщо у людини ослаблений імунітет, то MRSA може забезпечити цілий спектр важких ускладнень у найкоротші терміни. Але дослідники з Центру Джона Іннеса, здається, знайшли вихід. Дослідження опубліковане у журналі Cell Chemical Biology.

До теми Анти-антибіотик: як діє новий препарат, який знайшли вчені

У природі завжди є баланс. Деякі мікроорганізми навчилися ефективно протистояти "злим" конкурентам. До прикладу, бактерії виду Streptomyces formicae виробляють специфічний білок формікаміцин, який вбиває інші мікроби. І з невідомих причин стафілокок не може виробити до нього стійкість. Аби зрозуміти властивості цього природного антибіотика, вченим необхідно навчитися виробляти достатню кількість цього білка.

У природних умовах Streptomyces formicae виділяють формікаміцин лише при певних обставинах.

Як вчені навчили бактерії виробляти багато формікаміцину

Аби стимулювати цей процес, вчені ретельно вивчили геном бактерії.

Вони знайшли ділянки, які відповідають за вироблення потрібного білка.

За допомогою методу CRISPR / Cas9 науковці вдосконалили спадковий матеріал мікроорганізмів шляхом модифікації.

Отриманий ГМО-стрептоміцет не лише має 2 копії генів, які стимулюють виробництво формікаміцину, а й позбавлені "гальм" цього процесу. Окрім цього, він може виробляти формікаміцин у непритаманному для цього середовищі, що дуже зручно для промислового виробництва антибіотика. Загалом, вироблення нового природного антибіотика зросло в 10 разів. Тож відтепер вчені мають змогу отримати формікаміцину у великих кількостях й детально його вивчити.

Навіть якщо нове відкриття не допоможе розробити новий антибіотик, це допоможе дізнатися, як стафілокок стає вразливим.