ГМО-бактерії виробляють у 10 разів більше антибіотика проти стафілокока
Генетична модифікація стрептоміцетів допомогла отримати природний антимікробний агент в потрібному у необхідній кількості. Білок під назвою формікаміцин може стати основою для нових перспективних антибіотиків.
Метицилін-резистентний золотистий стафілокок MRSA особливо швидко пристосовується до антибіотиків. Його важко придушити відомими препаратами, а якщо у людини ослаблений імунітет, то MRSA може забезпечити цілий спектр важких ускладнень у найкоротші терміни. Але дослідники з Центру Джона Іннеса, здається, знайшли вихід. Дослідження опубліковане у журналі Cell Chemical Biology.
До теми Анти-антибіотик: як діє новий препарат, який знайшли вчені
У природі завжди є баланс. Деякі мікроорганізми навчилися ефективно протистояти "злим" конкурентам. До прикладу, бактерії виду Streptomyces formicae виробляють специфічний білок формікаміцин, який вбиває інші мікроби. І з невідомих причин стафілокок не може виробити до нього стійкість. Аби зрозуміти властивості цього природного антибіотика, вченим необхідно навчитися виробляти достатню кількість цього білка.
У природних умовах Streptomyces formicae виділяють формікаміцин лише при певних обставинах.
Як вчені навчили бактерії виробляти багато формікаміцину
- Аби стимулювати цей процес, вчені ретельно вивчили геном бактерії.
- Вони знайшли ділянки, які відповідають за вироблення потрібного білка.
- За допомогою методу CRISPR / Cas9 науковці вдосконалили спадковий матеріал мікроорганізмів шляхом модифікації.
Отриманий ГМО-стрептоміцет не лише має 2 копії генів, які стимулюють виробництво формікаміцину, а й позбавлені "гальм" цього процесу. Окрім цього, він може виробляти формікаміцин у непритаманному для цього середовищі, що дуже зручно для промислового виробництва антибіотика. Загалом, вироблення нового природного антибіотика зросло в 10 разів. Тож відтепер вчені мають змогу отримати формікаміцину у великих кількостях й детально його вивчити.
Навіть якщо нове відкриття не допоможе розробити новий антибіотик, це допоможе дізнатися, як стафілокок стає вразливим.
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