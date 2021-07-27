На Філіппінах близько 17% дітей у віці до п'яти років мають дефіцит вітаміну А, через що часто розвивається сліпота. Тож вчені сподіваються вирішити цю проблему за допомогою ГМО-рису.
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Користь вітаміну А важко переоцінити – він необхідний для нормального росту і розвитку, а також для правильної роботи імунної системи й зору.
В Азії рис є основним харчовим продуктом, тож його обрали для модифікації як найпростіший і найдоступніший спосіб для зміни ситуації серед населення.
Що відомо про ГМО-рис для профілактики сліпоти
- ГМО-рис назвали золотим на честь його яскравого відтінку.
- Розробкою цього продукту займалися впродовж двох десятиліть, але вченим таки вдалося збагатити зерна попередником вітаміну А бета-каротином.
- Продукт вже навіть схвалили для комерційного виробництва на Філіппінах.
США, Австралія і Канада вже проаналізували безпеку продукту для людини й оцінили її високо. Але поки що в цих країнах комерційне виробництво не дозволено. Нині таку можливість розглядає Бангладеш.
Ще один важливий фактор – простота вирощування
За словами вчених, фермери зможуть вирощувати золотий рис як звичайний – без додаткових добрив або інших змін.
Єдине внесена нами зміна – виробництво бета-каротину в зерні,
– пояснив Рассел Рейнке з Міжнародного науково-дослідного інституту рису.
Виробництво золотого ризику почнеться в окремих провінціях країни в наступному році. А ось наслідки для здоров'я дітей та профілактики сліпоти в ранньому віці можна буде оцінити впродовж декількох років.