Годинами у швидкій: в Івано-Франківську в лікарнях "катастрофічно" бракує місць

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів, що в лікарнях області "катастрофічно" не вистачає місць. Станом на 11 березня на стаціонарному лікуванні перебувають 720 пацієнтів з COVID-19.

Пацієнти годинами чекають на госпіталізацію

За його словами ситуація "катастрофічна", зокрема, 10 березня, на вулиці Матейки пацієнти у машинах швидких чекали по дві години, аби їм виділили місце в медзакладі. Стан госпіталізованих був середньої важкості або важкий.

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Руслан Марцінків “Ми бачимо, що місць не вистачає катастрофічно. І це вже ми заповнили центральну міську лікарню, міську лікарню № 1, заповнені повністю гінекологічні відділення пологового будинку, 40 місць на одному поверсі кардіоцентру… Ситуація дійсно є критичною”.

Пацієнтів змушені виписувати ще хворими

Мер Івано-Франківська наголосив, що через зростання госпіталізацій лікарі змушені виписувати ще хворих на COVID-19 пацієнтів, стан яких вдалося стабілізувати.

Марцінків зазначив, що ресурси міських лікарень вичерпалися, тому потрібно залучати обласні установи.

Руслан Марцінків “Була ситуація кілька днів тому, коли повезли жінку в Заболотів, а там лікарня заповнена, потім в Коломию, там теж відмовили. Жінка, їдучи до Калуша, на жаль, померла”.

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