Дослідники з Австрії та Великобританії проаналізували всі великі дослідження смертності серед молодих мам від серцево-судинних захворювань. В результаті виявилося, що ризик отримати ССХ та померти від них значно нижчий у жінок, які годують грудьми, ніж в їхніх одноліток, які ніколи цього не робили.

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Науковці проаналізували інформацію по 1,19 мільйона жінок, які народжували. Середній вік учасниць на момент закінчення обліку даних склав 51,3 роки.

Важлива статистика учасниць:

Середній вік перших пологів був 24,6 роки, а середня кількість пологів – 2,3.

82% жінок зазначили, що годували дітей грудним молоком. Середня тривалість грудного вигодовування становила 15,6 місяців.

За час спостережень після пологів у жінок виявили понад 100 тисяч випадків серцево-судинних захворювань, 10 766 померли з цієї причини.

Результати дослідження

Згрупувавши у вікові групи тих жінок, які годували грудьми й розділивши їх на різні фактори ризику за звичками й стилем життя, автори роботи з'ясували, що жінки, які годували грудьми, стикалися з серцево-судинними захворюваннями на 11% рідше у порівнянні з тими, які не робили цього.

При цьому ризик смерті від таких хвороб у них виявився на 17% нижчим: тобто навіть у випадку, якщо захворювання все ж таки наступало, до летального результату воно призводило не так часто.

Тривалість вигодовування теж має значення

Цікаво, що, ймовірність смерті від ССХ була найнижчою у жінок, які годували довше — 12 місяців і більше. Ті, хто за життя годували менше ніж 12 місяців, все ж частіше помирали від серцево-судинних захворювань.

Механізм цього явища не надто зрозумілий. Однак відомо, що при годуванні грудьми у жінок виділяється окситоцин. З цим гормоном пов'язують зниження кровотечі після пологів, швидше зменшення розмірів матки до стандартних і цілий ряд інших процесів. Можливо, він якось корелює і з меншою ймовірністю розвитку раку грудей і яєчників у жінок, які годують – причому ризик залишається зниженим протягом усього життя.

Слід зазначити, що автори роботи не включили до неї жінок, які взагалі не мали дітей.