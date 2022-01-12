Годування грудним молоком знижує ризик смерті від серцево-судинних хвороб
Вже відомо, що жінки, які годують малюків грудним молоком, мають нижчий ризик раку грудей, яєчників та діабету другого типу. Нова робота показує, що аналогічний ефект спостерігається й проти інших хвороб.
Дослідники з Австрії та Великобританії проаналізували всі великі дослідження смертності серед молодих мам від серцево-судинних захворювань. В результаті виявилося, що ризик отримати ССХ та померти від них значно нижчий у жінок, які годують грудьми, ніж в їхніх одноліток, які ніколи цього не робили.
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Науковці проаналізували інформацію по 1,19 мільйона жінок, які народжували. Середній вік учасниць на момент закінчення обліку даних склав 51,3 роки.
Важлива статистика учасниць:
- Середній вік перших пологів був 24,6 роки, а середня кількість пологів – 2,3.
- 82% жінок зазначили, що годували дітей грудним молоком. Середня тривалість грудного вигодовування становила 15,6 місяців.
- За час спостережень після пологів у жінок виявили понад 100 тисяч випадків серцево-судинних захворювань, 10 766 померли з цієї причини.
Результати дослідження
Згрупувавши у вікові групи тих жінок, які годували грудьми й розділивши їх на різні фактори ризику за звичками й стилем життя, автори роботи з'ясували, що жінки, які годували грудьми, стикалися з серцево-судинними захворюваннями на 11% рідше у порівнянні з тими, які не робили цього.
При цьому ризик смерті від таких хвороб у них виявився на 17% нижчим: тобто навіть у випадку, якщо захворювання все ж таки наступало, до летального результату воно призводило не так часто.
Тривалість вигодовування теж має значення
Цікаво, що, ймовірність смерті від ССХ була найнижчою у жінок, які годували довше — 12 місяців і більше. Ті, хто за життя годували менше ніж 12 місяців, все ж частіше помирали від серцево-судинних захворювань.
Механізм цього явища не надто зрозумілий. Однак відомо, що при годуванні грудьми у жінок виділяється окситоцин. З цим гормоном пов'язують зниження кровотечі після пологів, швидше зменшення розмірів матки до стандартних і цілий ряд інших процесів. Можливо, він якось корелює і з меншою ймовірністю розвитку раку грудей і яєчників у жінок, які годують – причому ризик залишається зниженим протягом усього життя.
Слід зазначити, що автори роботи не включили до неї жінок, які взагалі не мали дітей.