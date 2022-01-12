Годування грудним молоком знижує ризик смерті від серцево-судинних хвороб

12 січня 2022 , 14:38
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Джерело:

Journal of the American Heart Association

Вже відомо, що жінки, які годують малюків грудним молоком, мають нижчий ризик раку грудей, яєчників та діабету другого типу. Нова робота показує, що аналогічний ефект спостерігається й проти інших хвороб.

Дослідники з Австрії та Великобританії проаналізували всі великі дослідження смертності серед молодих мам від серцево-судинних захворювань. В результаті виявилося, що ризик отримати ССХ та померти від них значно нижчий у жінок, які годують грудьми, ніж в їхніх одноліток, які ніколи цього не робили. 

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Науковці проаналізували інформацію по 1,19 мільйона жінок, які народжували. Середній вік учасниць на момент закінчення обліку даних склав 51,3 роки.

Важлива статистика учасниць

  • Середній вік перших пологів був 24,6 роки, а середня кількість пологів – 2,3.
  • 82% жінок зазначили, що годували дітей грудним молоком. Середня тривалість грудного вигодовування становила 15,6 місяців.
  • За час спостережень після пологів у жінок виявили понад 100 тисяч випадків серцево-судинних захворювань, 10 766 померли з цієї причини.

Результати дослідження

Згрупувавши у вікові групи тих жінок, які годували грудьми й розділивши їх на різні фактори ризику за звичками й стилем життя, автори роботи з'ясували, що жінки, які годували грудьми, стикалися з серцево-судинними захворюваннями на 11% рідше у порівнянні з тими, які не робили цього.

При цьому ризик смерті від таких хвороб у них виявився на 17% нижчим: тобто навіть у випадку, якщо захворювання все ж таки наступало, до летального результату воно призводило не так часто.

Тривалість вигодовування теж має значення

Цікаво, що, ймовірність смерті від ССХ була найнижчою у жінок, які годували довше — 12 місяців і більше. Ті, хто за життя годували менше ніж 12 місяців, все ж частіше помирали від серцево-судинних захворювань.

Механізм цього явища не надто зрозумілий. Однак відомо, що при годуванні грудьми у жінок виділяється окситоцин. З цим гормоном пов'язують зниження кровотечі після пологів, швидше зменшення розмірів матки до стандартних і цілий ряд інших процесів. Можливо, він якось корелює і з меншою ймовірністю розвитку раку грудей і яєчників у жінок, які годують – причому ризик залишається зниженим протягом усього життя.

Слід зазначити, що автори роботи не включили до неї жінок, які взагалі не мали дітей. 

Автор: Анастасія Кушпіт