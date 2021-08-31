Голос матері діє, як знеболювальне на немовлят: дослідження

Немовлята, які народились до 37 тижня вагітності вважаються недоношеними; їх поміщають в спеціальний інкубатор, де годують через спеціальний зонд і щодня беруть аналізи крові. Автори нового дослідження запропонували простий спосіб полегшити біль і дискомфорту у малюків в цей період.

Лікарі помітили, що коли мати розмовляла зі своєю недоношеною дитиною під час медичних маніпуляцій, у неї зменшувалися ознаки больових відчуттів і підвищувався рівень окситоцину – гормону, що відповідає за прив'язаність. Вони припустили, що материнський голос робить позитивний ефект на стан малюка.

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Нове дослідження

Щоб перевірити цю гіпотезу, вчені спостерігали за 20 недоношеними дітьми протягом трьох днів. Їхніх матерів попросили бути присутнім при щоденному заборі крові. Перший раз зразки з 5 дітей брали без присутності батьків. На наступний день матерів попросили поговорити з дитиною за п'ять хвилин до ін'єкції, під час процедури та після. Втретє – заспівати немовляті пісню.

Вчені стежили за змінами больових відчуттів за допомогою спеціального тесту для недоношених дітей, який оцінює реакції по виразу обличчя дитини, серцебиттю та іншими фізіологічними параметрами за шкалою від 1 до 21. Всі процедури та поведінку малюків були зняті на відео без звуку, щоб оцінювати дані не знаючи, чи була поруч мати.

Голос матері покращує стан дитини

Отримані результати приємно здивували дослідників: коли у дитини брали аналіз без присутності матері, його больові відчуття оцінювалися в 4,5. Якщо мати розмовляла з ним, показник знижувався до 3, під час співу – до 3,8. На думку вчених, мова впливає на дітей краще, оскільки жінці не доводиться міняти інтонацію голосу.

Знеболюючий ефект материнського голосу підтвердили й тести на окситоцин: коли з малюком розмовляли та співали, рівень гормону прив'язаності підвищувався майже вдвічі. За словами вчених, це дуже значне збільшення.

Автори дослідження відзначили, що така взаємодія матері й дитини не тільки полегшує болючі відчуття, але також допомагає матері пережити цей непростий період і відчувати себе залученою в процес розвитку малюка.

В іншому дослідженні міжнародна група вчених знайшла ще один важливий аспект користі грудного вигодовування. У немовлят, які отримували молоко в перші тижні після народження серцеві функції нормалізувалися протягом року.