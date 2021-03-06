Закарпаття лихоманить від COVID-19: голові ОДА доручили знайти причину спалаху

Закарпатська область потрапила у червону зону карантину. З 8 березня у регіоні діятимуть жорсткі обмеження. Під час засідання Державної комісії з ТЕБ та НС голові ОДА Анатолію Полоскову доручили з'ясувати причину різкого зростання захворюваності.

Також очільник області отримав завдання забезпечити дотримання обмежувальних заходів. За результатами перевірок Полосков може ухвалити відповідні кадрові рішення.

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Закарпаття не виконало одне з завдань уряду

Як наголосив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, Закарпаття не виконало доручення уряду і не забезпечило 80% перепрофільованих ліжок під коронавірус з постачанням кисню.

Три дні поспіль на Закарпатті перевищені індикатори

Наразі цей показник на Закарпатті становить 66%. Є ще кілька регіонів з такою самою проблемою: Івано-Франківська область – 74%, Одеська – 70%, Рівненська – 72%, Чернівецька – 78% та Київ – 78%.

Третій день поспіль в Закарпатській області є перевищення встановлених індикаторів. Зокрема, щодо рівня госпіталізації понад 60 на 100 тисяч населення. В області маємо впродовж 3-х днів 90, 92 і 94 випадки госпіталізації на 100 тисяч населення. Також маємо великий коефіцієнт інфікування. Крім того, завантаженість ліжок з киснем понад 65%,

– пояснив Ляшко.

Яка ситуація з коронавірусом на Закарпатті

Джерело: РНБО

Станом на 6 березня в області діагностували 43 504 випадки коронавірусу, з них 982 – летальні. Одужали більше ніж 32 тисячі осіб.



Адаптивний карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу