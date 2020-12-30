Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна продовжує працювати над отриманням вакцин проти COVID-19 та вже має певні домовленості про безплатне отримання 8 мільйонів доз у рамках програми COVAX. Наразі ж влада намагається збільшити цю кількість.

Про це глава держави розповів під час своєї поїздки на Прикарпаття, інформує пресслужба Офісу Президента. За словами Зеленського, обговорюється збільшення доз вакцини до 16 мільйонів.

Важливо Україна уклала угоду з китайською компанією Sinovac: вакцини доставлять найближчим часом

Працюємо над 16 мільйонами. Головне, щоб людей, які готові вакцинуватися, було багато,

– сказав Зеленський.

Він також розповів про підписання першого контракту на постачання вакцин виробництва компанії Sinovac Biotech.



Чи готові українці вакцинуватися / Інфографіка 24 каналу

"Підписали перший контракт на постачання вакцини – вже не меморандум, а контракт більш ніж на 1,9 мільйона доз. Це китайська вакцина, яка пройшла випробування і в Індонезії, і в Бразилії, і в Туреччині", – додав глава держави.

Зверніть увагу! МОЗ України 30 грудня підписало контракт про постачання вакцин від китайської фармкомпанії Sinovac. Укладення контракту відкриває шлях для постачання та використання вакцини після офіційної реєстрації.



Перша партія вакцини Sinovac Biotech для України буде поставлена протягом 30 днів після офіційної реєстрації в Китаї, або одним із компетентних органів США, Великої Британії, Швейцарії, Австралії, Канади, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії або ЄС.

Зеленський також звернувся до представників влади на місцях з проханням провести інформаційну кампанію і роз'яснити людям про безпеку щеплень від коронавірусу. Президент наголосив: українська влада закуповує якісну і перевірену вакцину, яка вже довела свою ефективність.



4 етапи вакцинації в Україні / Інфографіка 24 каналу

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