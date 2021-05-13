Вакцинація різними препаратами дозволена

Учасники, які отримували змішаний графік вакцин, отримували частіші реакції, такі як озноб, втома, головний біль та біль у м'язах, ніж ті, що брали участь у стандартних не змішаних графіки.

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Наприклад, 34% людей, які отримали постріл AstraZeneca, а потім Pfizer – BioNTech, мали високу температуру, у порівнянні з 10% тих, хто отримував дві дози вакцини AstraZeneca.

Однак будь-які побічні реакції були короткочасними, без будь-яких інших проблем безпеки, писали дослідники.

Увага В Україні закінчуються вакцини AstraZeneca, призначені для першої дози

Які можливі побічні реакції після вакцинації

Джерело: МОЗ

Загальні розлади та розлади у місці введення (66,8%):

  • підвищення температури;
  • втомлюваність;
  • загальна слабкість;
  • лихоманка;
  • озноб;
  • грипоподібний стан;
  • почервоніння та біль;
  • ущільнення;
  • набряк руки;
  • інфільтрація;
  • оніміння у місці введення.

Розлади опорно-рухового апарату (11,8%):

  • міалгія;
  • артралгія.

Невралгічні розлади (11,7%):

  • головний біль;
  • сонливість або безсоння;
  • тремор верхніх кінцівок;
  • парестезії;
  • запаморочення;
  • втрата орієнтації;
  • втрата свідомості;
  • оніміння язика.

Шлунково-кишкові розлади (3,21%):

  • блювання
  • діарея;
  • біль у животі;
  • спотворення смаку;
  • присмак металу.

Імунні розлади та розлади з боку шкіри (1,6%):

  • набряк гортані;
  • нежить;
  • першіння у горлі;
  • кропив'янка;
  • свербіж;
  • алергічний висип;
  • почервоніння обличчя.