Головні болі та стомлюваність: чому не варто змішувати вакцини Pfizer та AstraZeneca

Змішування вакцин проти коронавірусу збільшує ризик легких та помірних побічних ефектів у порівнянні з введенням двох уколів однієї і тієї ж вакцини, але є безпечним, згідно з даними ключового дослідження у Великобританії.
Вакцинація різними препаратами дозволена
Учасники, які отримували змішаний графік вакцин, отримували частіші реакції, такі як озноб, втома, головний біль та біль у м'язах, ніж ті, що брали участь у стандартних не змішаних графіки.
До теми В Україні закінчуються вакцини AstraZeneca, призначені для першої дози
Наприклад, 34% людей, які отримали постріл AstraZeneca, а потім Pfizer – BioNTech, мали високу температуру, у порівнянні з 10% тих, хто отримував дві дози вакцини AstraZeneca.
Однак будь-які побічні реакції були короткочасними, без будь-яких інших проблем безпеки, писали дослідники.Зверніть увагу! За останніми актуальними даними Міністерства охорони здоров'я, на побічні реакції після щеплення проти коронавірусу поскаржилося 0,22% українців від загальної кількості провакцинованих (станом на 11 травня – кількість вакцинованих становила 884 547 людей).
Увага В Україні закінчуються вакцини AstraZeneca, призначені для першої дози
Які можливі побічні реакції після вакцинації
Джерело: МОЗ
Загальні розлади та розлади у місці введення (66,8%):
- підвищення температури;
- втомлюваність;
- загальна слабкість;
- лихоманка;
- озноб;
- грипоподібний стан;
- почервоніння та біль;
- ущільнення;
- набряк руки;
- інфільтрація;
- оніміння у місці введення.
Розлади опорно-рухового апарату (11,8%):
- міалгія;
- артралгія.
Невралгічні розлади (11,7%):
- головний біль;
- сонливість або безсоння;
- тремор верхніх кінцівок;
- парестезії;
- запаморочення;
- втрата орієнтації;
- втрата свідомості;
- оніміння язика.
Шлунково-кишкові розлади (3,21%):
- блювання
- діарея;
- біль у животі;
- спотворення смаку;
- присмак металу.
Імунні розлади та розлади з боку шкіри (1,6%):
- набряк гортані;
- нежить;
- першіння у горлі;
- кропив'янка;
- свербіж;
- алергічний висип;
- почервоніння обличчя.