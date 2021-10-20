Головні причини смерті українців: дані Держстату

Державна служба статистики України оприлюднила дані про кількість померлих із зазначенням причин. Статистика оприлюднена за січень – серпень 2021 року.

Скільки українців померли за вказаний період

З початку року в Україні померло 439 430 людей, а в серпні 43 538 людей. Найбільш часта причина смерті українців з початку року — хвороби системи кровообігу.

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276 070 людей померли від серцево-судинних хвороб, зокрема:

від ішемічної хвороби серця – 192 343 людини,

від цереброваскулярних хвороб (інсульту) – 53 470 людей.

Рак став причиною смерті 49 021 громадянина.

Як вплинула на статистику коронавірусна хвороба

Від COVID-19 померло 37 077 людей, а за серпень – 804 людини. Від грипу та пневмонії – 10 684 осіб, в серпні - 733.

Проблеми з травною системою

Хвороби органів травлення стали причиною смерті 16 040 людей.

Інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 4 214 осіб, серед них туберкульоз – 1 905. Від СНІДу померло 1 546 українців.

Інші причини смерті

18 627 українців загинули в результаті зовнішніх причин:

транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 2 200 громадян,

утоплення – 1 269,

пожежі – 808,

випадкове отруєння (крім алкоголю) – 1 033,

отруєння алкоголем – 1 181,

самогубства – 4 099 (за серпень – 511),

умисні вбивства – 848.

За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні станом на 1 вересня 2021 року становила 41 342 465 осіб. З початку 2021 року населення України скоротилося на 245 889 осіб.

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Причини смерті українців / Інфографіка Держстату