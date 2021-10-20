Головні причини смерті українців: дані Держстату
Джерело:Держстат України
Державна служба статистики України оприлюднила дані про кількість померлих із зазначенням причин. Статистика оприлюднена за січень – серпень 2021 року.
Скільки українців померли за вказаний період
З початку року в Україні померло 439 430 людей, а в серпні 43 538 людей. Найбільш часта причина смерті українців з початку року — хвороби системи кровообігу.
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276 070 людей померли від серцево-судинних хвороб, зокрема:
- від ішемічної хвороби серця – 192 343 людини,
- від цереброваскулярних хвороб (інсульту) – 53 470 людей.
Рак став причиною смерті 49 021 громадянина.
Як вплинула на статистику коронавірусна хвороба
Від COVID-19 померло 37 077 людей, а за серпень – 804 людини. Від грипу та пневмонії – 10 684 осіб, в серпні - 733.
Проблеми з травною системою
Хвороби органів травлення стали причиною смерті 16 040 людей.
Інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 4 214 осіб, серед них туберкульоз – 1 905. Від СНІДу померло 1 546 українців.
Інші причини смерті
18 627 українців загинули в результаті зовнішніх причин:
- транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 2 200 громадян,
- утоплення – 1 269,
- пожежі – 808,
- випадкове отруєння (крім алкоголю) – 1 033,
- отруєння алкоголем – 1 181,
- самогубства – 4 099 (за серпень – 511),
- умисні вбивства – 848.
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Причини смерті українців / Інфографіка Держстату