Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці. Лідер "Австрійської партії свободи" заявив, що має легкий перебіг хвороби.
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"Мушу повідомити вам, що сьогодні отримав повідомлення від Департаменту охорони здоров'я, що мій ПЛР-тест – позитивний. Тому зараз я хворий на COVID-19", – заявив Кікль.
За словами Кікля, у нього спостерігається легкий перебіг захворювання. Проте він змушений вирушити на 14-денний домашній карантин.
Політик також повідомив, що через це не зможе взяти участь у запланованій на 20 листопада демонстрації проти вжитих урядом заходів боротьби з пандемією коронавірусу.
Він також пообіцяв своїм прихильникам, що буде продовжувати боротися, навіть попри хворобу, "проти примусової вакцинації, необгрунтованого блокування здорових людей і пов'язаного з цим поділу суспільства".
Що відомо про Герберта КікляГлава "Австрійської партії свободи" відомий як один із головних противників вакцинації від коронавірусу в країні. Він критикує будь-які обмежувальні заходи, які вживає уряд для боротьби з COVID-19. Це стосується як локдауну та вакцинації, так і носіння масок.
Зокрема, на засіданнях Національної ради Кікль, попри прийняту норму, принципово не носить маску. Також він вважає, що коронавірус можна подолати, якщо розпочати своєчасне лікування доступними медикаментами та вітамінами.