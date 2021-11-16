Головний антивакцинатор Австрії захворів на коронавірус

Герберт Кікл відомий в Австрії непримиренною позицією проти вакцинації та карантинних заходів, і вважається одним із лідерів антивакцинаторського руху. Нещодавно він й сам захворів на коронавірус.

Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці. Лідер "Австрійської партії свободи" заявив, що має легкий перебіг хвороби.

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"Мушу повідомити вам, що сьогодні отримав повідомлення від Департаменту охорони здоров'я, що мій ПЛР-тест – позитивний. Тому зараз я хворий на COVID-19", – заявив Кікль.

За словами Кікля, у нього спостерігається легкий перебіг захворювання. Проте він змушений вирушити на 14-денний домашній карантин.

Політик також повідомив, що через це не зможе взяти участь у запланованій на 20 листопада демонстрації проти вжитих урядом заходів боротьби з пандемією коронавірусу.

Він також пообіцяв своїм прихильникам, що буде продовжувати боротися, навіть попри хворобу, "проти примусової вакцинації, необгрунтованого блокування здорових людей і пов'язаного з цим поділу суспільства".

Що відомо про Герберта Кікля Глава "Австрійської партії свободи" відомий як один із головних противників вакцинації від коронавірусу в країні. Він критикує будь-які обмежувальні заходи, які вживає уряд для боротьби з COVID-19. Це стосується як локдауну та вакцинації, так і носіння масок.



Зокрема, на засіданнях Національної ради Кікль, попри прийняту норму, принципово не носить маску. Також він вважає, що коронавірус можна подолати, якщо розпочати своєчасне лікування доступними медикаментами та вітамінами.

За добу 14 листопада в Австрії зафіксували майже 12 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19. Це є найбільшим показником з початку пандемії у країні.