Головний автор фейків щодо вакцинації – Росія, – Степанов

З появою нових вакцин проти коронавірусу у світі набирає обертів і кампнія з їхньої штучної дискредитації. За словами голови МОЗ Максима Степанова, головним дезінформатором виступає Росія.

Степанов розповів про оновлений звіт Європейської служби зовнішніх зв'язків. Міністр зауважив, що оприлюднене у ньому не стало несподіванкою.

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Більшість фейків походять з Росії

З початку 2021 року служба назбирала понад 100 прикладів прокремлівських заяв щодо вакцинації. Усі вони містять фейки. За словами Степанова, Україну намагаються втягнути у "брудну брехливу кампанію з дискредитації вакцин".

Згадайте хвилю бруду, яким поливали AstraZeneca – зв'язок між вакциною і тромбами не підтвердили, але весь світ поставили на вуха. Головний автор фейків – Росія, якій не звикати до масового зомбування населення,

– написав Степанов.

Мета Москви – нав'язати "Супутник V"

Мета Москви зрозуміла: дискредитуючи інші препарати, намагаються проштовхнути свій "Супутник V". В Україні, наголосив глава МОЗ, російської вакцини точно не буде. Степанов закликав українців дотримуватись не лише "особистої та й інформаційної гігієни".

Росія та Китай хочуть дискредитувати західні вакцини

Зазначмо, що раніше Європейська служба зовнішніх зв'язків повідомила, що Росія та Китай хочуть підірвати довіру до західних вакцин та інститутів Євросоюзу, що опікуються вакцинацією. Для цього Москва та Пекін використовують соціальні мережі та й офіційні дипломатичні сторінки.