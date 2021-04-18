Головний біль і діагностика: 10 цікавих фактів

Педіатриня Ірина Платонова розповіла про ситуацію, коли пацієнтам лікарі призначають МРТ за один день одразу декількох ділянок абсолютно без показань.

За словами медика, МРТ не показує який вид головного болю в пацієнта. Ірина Платонова розповіла більше фактів про головний біль.

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10 цікавих фактів про головний біль і його діагностику:

1. Є понад 250 видів головного болю,

2. Головний біль може бути основним захворюванням, а може бути ознакою супутньої патології,

3. Гельмінти не викликають головного болю,

4. Більшість діагнозів головного болю можна поставити клінічно без додаткових методів обстеження,

5. МРТ головного мозку – це додатковий метод діагностики,

Наявність головного болю, але відсутність ознак на МРТ не виключає діагнозу того чи іншого виду головного болю. Не варто надіятися "На МРТ все "чисто" значить не мігрень". МРТ може призначатися для виключення пухлин. Може, але не завжди потрібне,

– написала лікарка.

6. Перевіряти судини, за відсутності інших симптомів (судом, втрати свідомості, порушень зору, паралічі, порушення ходи) не потрібно,

7. Головний біль не виникає через "погане кровопостачання головного мозку",

8. "Головний біль від шиї" трапляється рідко і супроводжується не тільки головним болем,

9. Діти, як і дорослі, страждають головним болем. Він може виникнути в будь-якому віці,

10. Є 17 препаратів для лікування мігрені.



Існує понад 250 видів головного болю / Фото: Getty Images