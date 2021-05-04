Головний біль напруги: що це таке і як лікувати

Головний біль напруги – це дифузний, слабкий або помірний біль, який схожий на пов’язку навколо голови. Які симптоми ГБН та як триває лікування – читайте далі.
Головний біль напруги розвивається внаслідок стресу, емоційного перенапруження, перевтоми та на фоні порушення сну.
Читайте також Головний автор фейків щодо вакцинації – Росія, – Степанов
У спільноті українських лікарів зазначили, що сам механізм болю при головному болі напруги пов'язаний з перенапруженням м’язів голови та шиї, а не зі спазмом судин.
"Баланс менеджменту ГБН полягає у формуванні здорових звичок, немедикаментозних методів та ефективних комбінацій та дозувань ліків", – йдеться у повідомленні.
Головний біль напруги: симптоми
- Тупий, нижчий біль,
- Відчуття стягнутості, тиску чола чи на потилиці,
- Болісність шкіри голови, шиї, м’язів.
Головний біль напруги поділяються на:
Епізодичні ГБН, які можуть тривати від 30 хвилин до тижня. Вони виникають менше 15 днів на місяць протягом 3 місяців, іноді можуть стати хронічними.
Хронічні ГБН, що тривають декілька годин і можуть бути безперервним. Якщо головний біль виникає більше 15 днів в місяць мінімум 3 місяц. Він вважається хронічним.
Головний біль напруги часто важко відрізнити від мігрені. Також бувають і ГБН і мігрень одночасно. Але ГБН зазвичай не пов’язані з порушенням зору, нудотою та блюванням. Фізична активність не посилює ГБН, хоча погіршує біль при мігрені,
– додають у спільноті медиків.
У спільноті наголошуються, що слід негайно звернутися за невідкладною допомогою, якщо ви відчуваєте:
- Різкий головний біль,
- Головний біль з лихоманкою, ригідність шиї, сплутана свідомість, слабкість, оніміння, двоїння, проблеми з мовленням,
- Головний біль після травми голови.
Лікування головного болю напруги
- Ібупрофен,
- Диклофенак,
- Комбінація АСК з кофеїном та парацетамолом може мати окремі переваги внаслідок поєднання засобів з різним механізмом дії,
- Свіже повітря, регулярні фізичні вправи,
- Достатній сон,
- Регулярне збалансоване харчування,
- Відмова від паління та надмірної кількості алкоголю,
- Когнітивно-поведінкова терапія,
- Методи релаксації (йога, глибоке дихання, медитація).