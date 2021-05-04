Головний біль напруги: що це таке і як лікувати

4 травня 2021 , 12:47
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Джерело:

Інстаграм-сторінка @sviy.doc

Головний біль напруги – це дифузний, слабкий або помірний біль, який схожий на пов’язку навколо голови. Які симптоми ГБН та як триває лікування – читайте далі.

Головний біль напруги розвивається внаслідок стресу, емоційного перенапруження, перевтоми та на фоні порушення сну.

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У спільноті українських лікарів зазначили, що сам механізм болю при головному болі напруги пов'язаний з перенапруженням м’язів голови та шиї, а не зі спазмом судин.

"Баланс менеджменту ГБН полягає у формуванні здорових звичок, немедикаментозних методів та ефективних комбінацій та дозувань ліків", – йдеться у повідомленні.

Головний біль напруги: симптоми

  • Тупий, нижчий біль,
  • Відчуття стягнутості, тиску чола чи на потилиці,
  • Болісність шкіри голови, шиї, м’язів.

Головний біль напруги поділяються на:

Епізодичні ГБН, які можуть тривати від 30 хвилин до тижня. Вони виникають менше 15 днів на місяць протягом 3 місяців, іноді можуть стати хронічними.

Хронічні ГБН, що тривають декілька годин і можуть бути безперервним. Якщо головний біль виникає більше 15 днів в місяць мінімум 3 місяц. Він вважається хронічним.

Головний біль напруги часто важко відрізнити від мігрені. Також бувають і ГБН і мігрень одночасно. Але ГБН зазвичай не пов’язані з порушенням зору, нудотою та блюванням. Фізична активність не посилює ГБН, хоча погіршує біль при мігрені,
– додають у спільноті медиків.

У спільноті наголошуються, що слід негайно звернутися за невідкладною допомогою, якщо ви відчуваєте:

- Різкий головний біль,
- Головний біль з лихоманкою, ригідність шиї, сплутана свідомість, слабкість, оніміння, двоїння, проблеми з мовленням,
- Головний біль після травми голови.

Лікування головного болю напруги

  • Ібупрофен,
  •  Диклофенак,
  •  Комбінація АСК з кофеїном та парацетамолом може мати окремі переваги внаслідок поєднання засобів з різним механізмом дії,
  • Свіже повітря, регулярні фізичні вправи,
  • Достатній сон,
  • Регулярне збалансоване харчування,
  • Відмова від паління та надмірної кількості алкоголю,
  • Когнітивно-поведінкова терапія,
  • Методи релаксації (йога, глибоке дихання, медитація).
Автор: Анастасія Сімсек