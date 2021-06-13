Головний санітарний лікар прогнозує в Україні четверту хвилю коронавірусу

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін вважає, що четверта хвиля коронавірусу в Україні почнеться не раніше осені.

Станом на початок червня 2021 року всі області перебувають в "зеленій" карантинній зоні, ситуація з пандемією під повним контролем.

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Швидше за все, ми зіткнемося з черговою хвилею COVID-19, яка буде восени. Це звичайна практика, оскільки ми розуміємо, що ГРВІ переважно з’являються в кінці осені – на початку зими. Однак ми сподіваємося на те, що ця хвиля буде мінімальною,

– сказав Кузін.

Головний санлікар наголошує, що нова хвиля повинна бути значно легшою, ніж минулої осені. Це пов’язане з тим, що багато людей в Україні вже перехворіли коронавірус, а багато вакцинувалися.

Вакцинація в Україні

До слова, в Україні за минулу добу, 12 червня, зробили 34 870 щеплення проти COVID-19. Першу дозу отримали 28 384 людей, а завершили вакцинацію – 6 486.

Найбільше людей вакцинували у Києві — 4 242, а також у Київській області (3 331). Найменше щеплень за добу зробили в Івано-Франківській (154), Рівненській (385) та Закарпатській (396) областях.

За даними міністерства, більшість щеплень робили вакциною CoronaVac — 21 221. Загалом в Україні першу дозу вакцини отримали 1 459 374 людей, а завершили вакцинацію, тобто отримали дві дози, 236 906 людей (із них двоє отримали перше щеплення за кордоном).