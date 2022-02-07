Однак є й інші варіанти. Про них розповів головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

Важливо Вже за 5 днів з появи COVID-симптомів самоізоляцію можна завершувати, але є умова

Сценарії життя з коронавірусом

1. Ревакцинація

За його словами, у США продовжують розробляти універсальну вакцину, яка охоплюватиме всі можливі штами коронавірусу.

Вони проаналізували ті варіанти коронавірусу, що вже були, і знайшли фрагменти, які є незмінними й можуть викликати імунну відповідь, якщо стануть елементом вакцини.

Ігор Кузін – головний санлікар "Тому весь світ може перейти до використання такої вакцини з доволі тривалим періодом ефективності. Потенційно це може бути вакцинація 1 раз на 2 роки з широким спектром імунної відповіді".

2. Специфічні бустери

Другий напрямок – це використання варіанту специфічних бустерів.

Інакше кажучи, коли ми розуміємо, що Україні загрожує конкретний штам, наприклад, той же Омікрон то використовуємо омікроноспецифічний бустер. Головний лікар країни вважає це непоганим рішенням. Однак тут є деякі питання.

Проблема в тому, що розробка специфічного бустера потребує значного проміжку часу, і країни можуть не встигати своєчасно отримувати такі препарати,

– наголосив Кузін.

​3. Сукупна вакцина

Третій сценарій – вакцина проти коронавірусу буде умовним компонентом вакцини грипу, яку МОЗ радить використовувати перед початком епідемічного підйому.

До слова Як відрізнити коронавірус від застуди: порада МОЗ

Зараз в Україні є трикомпонентні та чотирикомпонентні вакцини проти грипу. Тобто, як варіант туди додаватиметься ще й коронавірусний компонент.

Як зараз захиститися від грипу та COVID-19 Щеплення проти грипу робиться 1 раз на рік. Придбати вакцину можна в аптеці, а щепитися в амбулаторіях сімейного лікаря або у приватних медзакладах. Вакцинація проти COVID-19 є безоплатною та проводиться в державних пунктах щеплення.

Разом з усім тим, зараз важко спрогнозувати, яку конкретну тактику оберуть – все залежатиме від результатів наукових досліджень.

Коронавірус та вакцинація в Україні