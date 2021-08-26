Локдаун можуть ввести в листопаді

Зокрема, про те, що локдаун можуть ввести в листопаді повідомив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

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За тим сценарієм, за яким ми зараз рухаємось, новий локдаун можуть ввести орієнтовно у листопаді,

– зазначив Ігор Кузін.

Водночас санлікар вважає, що локдаун можна "відтягнути" на грудень-січень. Для цього українці повинні активніше вакцинуватись та дотримуватися соціальної дистанції.

Важливо! Рішення про локдаун ухвалює місцева влада. Проте, за словами пана Кузіна, якщо ситуація дуже погіршиться, то локдаун по всій країні можуть ввести на національному рівні.

Західні регіони мають гірші показники

На питання, який з регіонів "накриє" першим, головний санітарний лікар відповів, що наразі погіршення епідеміологічної ситуації є в усіх регіонах.

Але поки що найбільше страждають східні і західні регіони України, там фіксують дещо більше хворих, ніж в інших областях.

До слова, раніше у KSE повідомили, що у 6 регіонах коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19 перевищує 5%. Мова йде про:

Донецьку

Запорізьку

Сумську

Тернопільську

Чернівецьку

Чернігівську області.

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