Локдаун можуть ввести в листопаді

Зокрема, про те, що локдаун можуть ввести в листопаді повідомив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

До теми Це ще не спалах, – у KSE відповіли, що чекати від COVID-19 в Україні

За тим сценарієм, за яким ми зараз рухаємось, новий локдаун можуть ввести орієнтовно у листопаді,
– зазначив Ігор Кузін.

Водночас санлікар вважає, що локдаун можна "відтягнути" на грудень-січень. Для цього українці повинні активніше вакцинуватись та дотримуватися соціальної дистанції.

Західні регіони мають гірші показники

На питання, який з регіонів "накриє" першим, головний санітарний лікар відповів, що наразі погіршення епідеміологічної ситуації є в усіх регіонах.

Але поки що найбільше страждають східні і західні регіони України, там фіксують дещо більше хворих, ніж в інших областях.

До слова, раніше у KSE повідомили, що у 6 регіонах коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19 перевищує 5%. Мова йде про:

  • Донецьку
  • Запорізьку
  • Сумську
  • Тернопільську
  • Чернівецьку
  • Чернігівську області.

Актуально про ситуацію з COVID-19 в Україні

  • Протягом місяця в Україні поступово зростає рівень захворюваності на коронавірус.
  • Наприкінці серпня фіксують в середньому по 1 500 нових хворих на день.
  • У липні було в кілька разів менше хворих. Крім того, значно зросла кількість госпіталізацій.
  • Вакцинували проти коронавірусу в Україні понад 3 мільйони людей.