Локдаун можуть ввести в листопаді
Зокрема, про те, що локдаун можуть ввести в листопаді повідомив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.
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За тим сценарієм, за яким ми зараз рухаємось, новий локдаун можуть ввести орієнтовно у листопаді,
– зазначив Ігор Кузін.
Водночас санлікар вважає, що локдаун можна "відтягнути" на грудень-січень. Для цього українці повинні активніше вакцинуватись та дотримуватися соціальної дистанції.
Західні регіони мають гірші показники
На питання, який з регіонів "накриє" першим, головний санітарний лікар відповів, що наразі погіршення епідеміологічної ситуації є в усіх регіонах.
Але поки що найбільше страждають східні і західні регіони України, там фіксують дещо більше хворих, ніж в інших областях.
До слова, раніше у KSE повідомили, що у 6 регіонах коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19 перевищує 5%. Мова йде про:
- Донецьку
- Запорізьку
- Сумську
- Тернопільську
- Чернівецьку
- Чернігівську області.
Актуально про ситуацію з COVID-19 в Україні
- Протягом місяця в Україні поступово зростає рівень захворюваності на коронавірус.
- Наприкінці серпня фіксують в середньому по 1 500 нових хворих на день.
- У липні було в кілька разів менше хворих. Крім того, значно зросла кількість госпіталізацій.
- Вакцинували проти коронавірусу в Україні понад 3 мільйони людей.