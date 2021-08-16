Головний тригер серцево-судинних захворювань
Джерело:EurekAlert
Незбалансований жирний раціон порушує мікробіоту кишківника і запускає в організмі механізми, які підвищують ризики хвороб судин і серця.
Здоров'я кишківник визначає ризики серцево-судинних захворювань
Попередньо вчені знали, що дієта з високим вмістом жирів призводить до дисбактеріозу – дисбалансу мікрофлори кишківника на користь розростання патогенних бактерій. Тепер вчені змогли визначити механізм цього процесу.
До теми Альцгеймера можна вилікувати гормоном щитоподібної залози: деталі дослідження
Наші доклінічні експерименти підтверджують ключову роль кишкової мікробіоти в розвитку серцево-судинних захворювань,
– зауважила дослідниця, співавторка роботи Маріана Біндлосс.
Які порушення виявили вчені
Вчені встановили, що жирний раціон викликає запалення і пошкоджує епітеліальні клітини кишківника. У тварин таке харчування призводило до порушення функції мітохондрій та інших негативних наслідків, що провокувало зростання кількості шкідливих бактерій у кишківнику.
Зокрема, посилений ріст кишкової палички підвищував виробництво метаболіту ТМА, який (в результаті певних перетворень в тріметіламін-N-оксид, ТМАО) ацсоціюють з розвитком атеросклерозу і підвищеним ризиком смертності у людини від будь-яких причин.
Нова ймовірна терапія
Після того, як вчені встановили суть механізму порушень в кишківнику внаслідок вживання великої кількості жирної їжі, вчені протестували новий препарат для лікування запальних захворювань кишківника і визначили, що він відновлює функцію епітеліальних клітин кишківника і скорочує рівень ТМАО.
Що відомо про препарат
В основі препарату – 5-аміносаліцилова кислота, яка відновлює роботу мітохондрій.
Вчені вважають, що 5-аміносаліцилова кислота в поєднанні з пробіотиками може бути ефективним засобом для відновлення мікробіоти кишківника і запобігати негативним наслідкам неправильного раціону.
Втім, такі висновки щодо профілактики серцево-судинних захворювань ще потрібно підтвердити у клінічних випробуваннях.