Головний тригер серцево-судинних захворювань

Незбалансований жирний раціон порушує мікробіоту кишківника і запускає в організмі механізми, які підвищують ризики хвороб судин і серця.

Здоров'я кишківник визначає ризики серцево-судинних захворювань

Попередньо вчені знали, що дієта з високим вмістом жирів призводить до дисбактеріозу – дисбалансу мікрофлори кишківника на користь розростання патогенних бактерій. Тепер вчені змогли визначити механізм цього процесу.

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Наші доклінічні експерименти підтверджують ключову роль кишкової мікробіоти в розвитку серцево-судинних захворювань,

– зауважила дослідниця, співавторка роботи Маріана Біндлосс.

Які порушення виявили вчені

Вчені встановили, що жирний раціон викликає запалення і пошкоджує епітеліальні клітини кишківника. У тварин таке харчування призводило до порушення функції мітохондрій та інших негативних наслідків, що провокувало зростання кількості шкідливих бактерій у кишківнику.

Зокрема, посилений ріст кишкової палички підвищував виробництво метаболіту ТМА, який (в результаті певних перетворень в тріметіламін-N-оксид, ТМАО) ацсоціюють з розвитком атеросклерозу і підвищеним ризиком смертності у людини від будь-яких причин.

Нова ймовірна терапія

Після того, як вчені встановили суть механізму порушень в кишківнику внаслідок вживання великої кількості жирної їжі, вчені протестували новий препарат для лікування запальних захворювань кишківника і визначили, що він відновлює функцію епітеліальних клітин кишківника і скорочує рівень ТМАО.

Що відомо про препарат

В основі препарату – 5-аміносаліцилова кислота, яка відновлює роботу мітохондрій.

Вчені вважають, що 5-аміносаліцилова кислота в поєднанні з пробіотиками може бути ефективним засобом для відновлення мікробіоти кишківника і запобігати негативним наслідкам неправильного раціону.

Втім, такі висновки щодо профілактики серцево-судинних захворювань ще потрібно підтвердити у клінічних випробуваннях.