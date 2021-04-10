Головнокомандувач ЗСУ вакцинувався проти COVID-19

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак вакцинувався проти COVID-19. Це сталося безпосередньо в районі проведення Операції Об'єднаних сил.

Подробиці події розповіла у фейсбуці пресслужба ООС 9 квітня. Разом з Хомчаком щеплення зробили військовослужбовці однієї з передових бригад.

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Руслан Хомчак вакцинувався проти коронавірусу

У військовому госпіталі в районі проведення ООС триває вакцинація проти коронавірусу. Під час робочої поїздки туди щеплення проти COVID-19 зробив і головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак.

Це сталося 9 квітня. Хомчак власним прикладом показав необхідність імунізації, а щеплювався разом із військовослужбовцями однієї з бригад.

Чому Хомчак мав змогу вакцинуватися

вакцинація – єдиний спосіб зупинити пандемію і повернутися до звичного життя: "Захисти себе і Україну! Вакцинуйся проти COVID-19!"

Задля популяризації щеплення проти коронавірусу і щоб уникнути втрат залишкових доз вакцини Міністерство охорони здоров’я дозволило вакцинувати людей, які своїм прикладом можуть сприяти підвищенню довіри до імунізації.

А військовослужбовці, які беруть участь в ООС, серед інших мають право на першочергове щеплення на перших етапах кампанії з вакцинації, організованої урядом.

Зауважимо, кампанія триває з 24 лютого, а станом на 9 квітня першу дозу вакцини Covishield отримали понад 350 тисяч людей.



Як можна потрапити на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу

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