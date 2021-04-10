Головнокомандувач ЗСУ вакцинувався проти COVID-19

Джерело:пресслужба ООС
Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак вакцинувався проти COVID-19. Це сталося безпосередньо в районі проведення Операції Об'єднаних сил.
Подробиці події розповіла у фейсбуці пресслужба ООС 9 квітня. Разом з Хомчаком щеплення зробили військовослужбовці однієї з передових бригад.
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У військовому госпіталі в районі проведення ООС триває вакцинація проти коронавірусу. Під час робочої поїздки туди щеплення проти COVID-19 зробив і головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак.
Задля популяризації щеплення проти коронавірусу і щоб уникнути втрат залишкових доз вакцини Міністерство охорони здоров’я дозволило вакцинувати людей, які своїм прикладом можуть сприяти підвищенню довіри до імунізації.
Як можна потрапити на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу
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