Голова Національної служби здоров'я Андрій Віленський щепився проти коронавірусу невикористаною дозою вакцини CoviShield. Препарат розробили вчені з Оксфордського університету разом з компанією AstraZeneca.

Віленський вакцинувався у Київській міській клінічній лікарні №1. У медичному закладі діє мобільна команда, яка вакцинує людей від COVID-19.

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Голова НСЗУ прагнув на власному прикладі показати, що вакцинуватися – це безпечно. Він закликав громадян не боятися та записатися у чергу на вакцинацію від COVID-19.

Хочу сказати, що я вакцинуюсь залишками вакцини після закінчення робочого дня цієї команди. У флаконі міститься 10 доз вакцини. Якщо залишаються невикористані, їх утилізують. Тому є сенс записатися в чергу на вакцинацію, навіть якщо ви не входите в ті групи населення, які будуть вакцинувати в першу, другу або третю чергу,

– зауважив голова НСЗУ.

Віленський також додав, що позитивний ефект від вакцинації завжди вищий ніж ризики.

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