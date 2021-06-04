Гомеопатія – вид нетрадиційної медицини, який заснований на принципі, що подібне лікується подібним, тільки майже без діючої речовини. Це як відрізати собі пальця і прикласти крихітну пилу, щоб зняти біль.

Також на тему: Що таке гомеопатія і чим вона може бути небезпечна

Отруєння гомеопатією

Чоловік 53 років звернувся в приймальне відділення однієї з лікарень Мюнхена через сплутану свідомість, тривожності, порушення рівноваги й мови. Лікарі діагностували у нього антихолінергічний синдром.

Такий стан розвивається, коли в організмі надмірно пригнічений нейромедіатор ацетилхолін. Він з'являється після приймання ліків, ефект яких схожий на дію атропіну (речовина, яка є в дурмані).

Пацієнт не мав хронічних хвороб і не приймав ліків. Лікарі з'ясували, що перед госпіталізацією він пив гомеопатичний препарат беладони (Atropa belladonna) з розведенням D4 (1:10 000). Витяжка з цієї рослини дійсно містить атропін і здатна викликати антихолінергічний синдром.

Чому сталось отруєння

Однак ситуація була дійсно незвичайною, бо в гомеопатичних препаратах вміст діючих речовин вкрай низька, вони там практично відсутні. Не існує переконливих доказів того, що такі засоби мають хоч якусь дію. Водночас як показує досвід, іноді вони можуть бути небезпечні.

При аналізі крові лікарі виявили у пацієнта високий вміст атропіну, природного компонента беладони. Коли вони вивчили гомеопатичний препарат, який приймав пацієнт, виявилося, що вміст діючої речовини в ньому в 600 разів вище, ніж вказано на етикетці.