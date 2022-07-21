Венеричне захворювання допомогло стародавнім жінкам уникнути деменції

Вчені виявили мутації в генах, які захищають людей похилого віку від деменції. Вони з'явилися ще в давнину через зараження інфекційними, зокрема, гонореєю.

Дослідники вважають, що бактерія допомогла жінкам доживати до менопаузи при здоровому глузді і завдяки цьому вони могли виховувати онуків. Вчені з Каліфорнійського та Прінстонського університетів (США) вирішили дізнатися, які особливості біології людини сприяють такому довгостроковому здоров'ю жінок.

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Мутація генів

Мутацію виявили в гені CD33 – рецепторі, що відтворюється в імунних клітинах. Вчені вважають, що вона виникла як адаптація до молекулярної мімікрії (здатність "копіювати" антигенну структуру макроорганізму). Зміни у гені нівелюють його взаємодію з бактерією, і імунітет може знову її атакувати.

Паралельно з цим мутації CD33 призвели до того, що він дозволив руйнувати пошкоджені клітини і бляшки в мозку. Чим вище експресія цього гена, тим краще він захищає від розвитку хвороби Альцгеймера.

Гонорея допомогла зменшити ризик деменції

Виходить, убезпечивши себе від гонореї, давні люди певною мірою вберегли себе і від старечої деменції. Такої мутації не було у неандертальців. Тому вчені припустили, що вона могла допомогти предкам людей краще адаптуватися до виховання життєздатного потомства. Наприклад, жінки почали жити довше і, ставши бабусями при здоровому глузді, доглядали онуків.