Горщик замість туалету: палата для COVID-пацієнтів у Кропивницькому вразила умовами – відео

Центральна міська лікарня Кропивницького для пацієнтів із підозрую на коронавірус вразила своїми жахливими умовами. Там обшарпані стіни, відклеєний лінолеум, а замість туалету у палаті поставили горщик.

Місцеві жителі розповідають, що востаннє ці палати ремонтували років 15 тому.

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Люди наголошують: персонал у лікарні – професійний та турботливий. Однак умови перебування пацієнтів – просто жахливі.

Стан лікарні та умови – просто жесть, Середньовіччя,

– розповідають місцеві жителі.

У цих палатах пацієнти найчастіше чекають результати тестів на COVID-19. Це триває декілька днів. Згодом пацієнтів відправляють в інтенсивну терапію чи інші лікарні.

Особливо людей дивувало, що саме у Центральній міській лікарні лікувався від коронавірусу мер Кропивницького Андрій Райкович. Тоді він наголошував, що перебуває "у 4-му боксі інфекційки".

Однак медичні працівники лікарні розповіли, що політик перебував в окремій VIP-палаті з покращеними умовами. Там же лікувалися і його рідні.

За добу 11 березня у Кропивницькому зафіксували 78 нових заражених коронавірусом.

Палата у лікарні Кропивницького: дивіться відео