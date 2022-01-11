Про це розповів лікар-імунолог Борис Донськой у прямому ефірі 24 каналу. За його словами, штам досить швидко розповсюджується.

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"Всі дослідження штаму Омікрон були зроблені на популяціях, які були щеплені на 70 – 80%. Тому це не означає, що у людей, які нещеплені, буде такий легкий перебіг захворювання", – зазначив він.

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Донськой також наголосив, що навіть попри те, що інкубаційний період Омікрону становить всього 3 дні, це не зменшує ризик зараження.

Омікрон прийшов з запізненням на 2 роки. Тому він знаходить варіанти, як обдурити імунну систему і тих, хто перехворів, і тих, хто щепився. Як ми бачимо по динаміці його розповсюдження, в нього це виходить. Борис Донськой Лікар-імунолог

Лікар зазначив, що новому штаму не обов'язково вбивати людину, він використовує її організм для розмноження і для інфікування якомога більшої кількості інших людей.

Якщо в популяції буде багато нещеплених людей, не буде і легкого перебігу. Буде госпіталізація і буде смерть,

– наголосив він.

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