Про це розповів лікар-імунолог Борис Донськой у прямому ефірі 24 каналу. За його словами, штам досить швидко розповсюджується.
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"Всі дослідження штаму Омікрон були зроблені на популяціях, які були щеплені на 70 – 80%. Тому це не означає, що у людей, які нещеплені, буде такий легкий перебіг захворювання", – зазначив він.
Оновлений вірус не слабшає, а адаптується
Донськой також наголосив, що навіть попри те, що інкубаційний період Омікрону становить всього 3 дні, це не зменшує ризик зараження.
Омікрон прийшов з запізненням на 2 роки. Тому він знаходить варіанти, як обдурити імунну систему і тих, хто перехворів, і тих, хто щепився. Як ми бачимо по динаміці його розповсюдження, в нього це виходить.
Лікар зазначив, що новому штаму не обов'язково вбивати людину, він використовує її організм для розмноження і для інфікування якомога більшої кількості інших людей.
Якщо в популяції буде багато нещеплених людей, не буде і легкого перебігу. Буде госпіталізація і буде смерть,
– наголосив він.
Більше про Омікрон Борис Донський розповів в ефірі 24 каналу: дивіться відео
Омікрон в Україні та світі: що відомо
- Випадки зараження зафіксували у 77 країнах світу. Він є вже в більшості країнах, навіть якщо ще не був зафіксований.
- Перший випадок зараження Омікроном в Україні зафіксували у грудні. Пацієнт до цього вже хворів на COVID-19.
- У Pfizer заявили, що нова вакцина проти штаму буде готова вже весною. Вона буде ефективна не лише проти Омікрону, а й від інших штамів коронавірусу.