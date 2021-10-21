Госпіталізація важких хворих зростає, – мер Хмельницького розповів про ситуацію з COVID-19
Джерело:24 канал
Ситуація з COVID-19 у Хмельницькому не відрізняється від загальної в Україні. Зокрема, у місті фіксують стрімке зростання захворюваності.
Про це розповів міський голова Хмельницького Олександр Симчишин в ефірі 24 каналу. Водночас різко збільшилася кількість госпіталізацій пацієнтів.
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"Дуже прикро, що росте госпіталізація саме важких хворих, кисневозалежних. Є потреба в кисні високого тиску й у рідкому кисні. Це люди, які вже навіть кисневим концентратором не можуть обійтися", – розповів міський голова.
Чи вистачає місць у лікарнях
За словами Симчишина, наразі один з медзакладів у місті майже заповнений. Однак у Хмельницькій міській лікарні ще є приблизно 100 ліжок в резерві. Також влада ще влітку підготувала й інші додаткові місця, тому поки ситуація залишається контрольованою.
З позитивних моментів те, що протягом 2 останніх тижнів у нас госпіталізація однакова. Ми дуже сподіваємося, що найближчим часом кількість ліжок буде вивільнюватися,
– заявив мер Хмельницького.
Симчишин також додав, що дисципліна щодо дотримання карантинних обмежень у місті не відрізняється від загальнодержавної.
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