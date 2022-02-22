Гострий стрес змінює мозок

Чи викликали у вас проблеми з математикою у школі? Так сталося з учасниками дослідження реакції мозку на стрес. Вперше дослідники дослідили наслідки такого негативного впливу.

Вони виявили не тільки зміни в комунікаційних ділянках мозку, але й в динамічних процесах: різні зв'язки поводилися по-різному під час гострого стресу. З цього вчені змогли визначити, наскільки людина сприйнятлива до негативного настрою і наскільки це підвищує ризик психічних захворювань.

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Нове дослідження мозку

Досі фахівці мало знали про динамічні процеси в мозку під час гострого стресу. Дослідження зазвичай зосереджені на ділянках мозку, які активні в певний момент часу. Однак тепер вчені спостерігали за тим, що відбувається в мозку протягом усього періоду стресової ситуації, наприклад, під час розв'язання математичної задачі.

Учасникам було запропоновано розв’язувати математичні задачі під тиском, перебуваючи всередині магнітно-резонансного сканера. Динамічна реакція мереж мозку в учасників дослідження відрізнялася. Вчені змогли зв'язати відповіді з тим, наскільки тривожними або депресивними були учасники.

Стрес змінює мозку

Відомо, що чим складніший основний темперамент людини, тим вище ризик психічних захворювань.

Ми змогли вперше показати, наскільки важливі індивідуальні моделі стресової реакції мозку, вона полягає в тому, щоб зменшити вплив та наслідки стресу. У майбутньому ми могли б використовувати наші динамічні моделі реакції мозку для вивчення, наприклад, цілеспрямованого впливу ліків, які можуть покращити стресову реакцію в осіб з високим ризиком,

– зазначили науковці.

У дослідження вчені включили людей з афективними розладами, такими як депресія і тривожні розлади, і без них. Крім магнітно-резонансної томографії, вони вимірювали рівень гормону стресу кортизолу та частоту серцевих скорочень.

Раніше вчені з Університету Піттсбурга провели масштабне дослідження та визначили, що фізичні вправи можуть допомогти зберегти пам'ять у літньому віці.