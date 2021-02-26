Чи готова Україна забезпечити холодове зберігання вакцини Pfizer
Очільник МОЗ Максим Степанов розповів, що для зберігання вакцини проти коронавірусу компанії Pfizer в Україні вирішили не купувати спеціальні холодильники, а орендувати їх.
Джерело:Ток-шоу "Право на владу"
Нагадаємо, що для зберігання вацини Pfizer потрібне спеціальне приміщення, де підтримується температура в мінус 60-80 градусів.
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Ми повністю готові. В нас укладений відповідний договір на потужності з комерційними структурами… Згідно із договором, вони приймають з літака, зберігають на центральному складі та роблять повну розвозку в регіони, – пояснив Степанов.
Глава МОЗ додав, що вони готові до прийому будь-якої вакцини.
"Не просто готові на папері, а готові вже безпосередньо – із підписаними договорами, зі сплаченими коштами. За необхідності, ми розуміємо, яким чином протягом буквально тижня збільшити цей обсяг від 300 тисяч на тиждень до 600 тисяч на тиждень, бо в нас є відповідна комерційна структура", – додав він.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Максим Степанов пояснив, чому МОЗ не закуповує безпосередньо для держави такий холодовий ланцюг.
"Єдина вакцина, якій потрібно мінус 60-80, – це Pfizer. Більше ми просто не будемо використовувати цей холодовий ланцюг", – наголосив очільник МОЗ.
Зауважимо, перша партія вакцини – 500 тисяч доз – від компанії AstraZeneca індійського виробництва прибула в Україну 23 лютого. Президент Володимир Зеленський заявив, що цей препарат є одним з найкращих у світі.
Як вакцинуватимуть українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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