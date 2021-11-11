Готовність країни до нових COVID-штамів: Ізраїль проведе перше в світі навчання
Джерело:The Guardian
Ізраїль проведе національне навчання, щоб перевірити готовність країни до спалаху нових та летальних варіантів коронавірусу. Таке відбудеться вперше у світі.
Захід пройде у форматі військових навчань. Його очолюватиме прем'єр-міністр Нафталі Беннет.
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За його словами, Ізраїль переміг четверту хвилю COVID-19 і перебуває "на шляху до виходу з варіанту Дельта".
Що відомо про навчання
Як зазначається, під час навчань перевірять здатність державних відомств і національних агенцій до реагування на появу можливого варіанту коронавірусу Омега. Втім уточнили, що у країні цей штам поки що не виявили.
Ми маємо уважно стежити за ситуацією та готуватися до будь-якого сценарію,
– заявив Беннет.
Навчання стосуватиметься, зокрема:
- комендантської години;
- карантинної політики;
- тестування;
- дистанційного навчання;
- економічної підтримки населення;
- інформування громадськості тощо.
Вони відбудуться у Національному центрі управління кризовими ситуаціями в Єрусалимі та складатимуться з трьох етапів, які імітуватимуть різні сценарії подій.
Вакцинація та коронавірус в Ізраіїлі
- За даними МОЗ Ізраїлю, станом на 10 листопада першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали 6 251 808 осіб (67% населення країни, 92% дорослого населення). Другу дозу – 5 747 900 осіб (62% населення країни, 84% дорослого населення).
- 4 001 871 людина щеплена третьою дозою (43% населення, 59% дорослого населення).
- Загалом від початку пандемії в країні виявили понад 1 335 мільйонів інфікувань, 8 130 хворих померли. Понад 1 321 мільйон осіб – одужали.
Скільки є штамів коронавірусу
В усьому світі циркулюють різні штами коронавірусу. Заступник міністра охорони здоров’я Великої Британії Надим Захаві, відповідальний за вакцинацію від коронавірусу, заявив, що світі вже циркулює приблизно 4 тисяч варіантів коронавірусу.
Один з них, відомий як Дельта або B.1.617.2, швидко поширюється в багатьох країнах, а у Великій Британії він вже став панівним. Британія класифікує Дельта як "штам, що викликає занепокоєння". За ним пильно стежать працівники охорони здоров'я.
Новий штам коронавірусу Дельта плюс виявили в Індії у квітні 2021 року.
Інші варіанти, що викликають занепокоєння:
- Альфа (B.1.1.7), вперше виявили у Британії,
- Бета (B.1.351), вперше виявили у Південній Африці,
- Гамма (P.1), вперше виявили у Бразилії.