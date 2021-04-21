Прем'єр-міністр Ізраїля Біньямін Нетаньяху заявив, що вони планують другий раунд вакцинації через шість місяців. За його словами, тоді укол проти коронавірусу робитимуть навіть дітям.

Глава держави повідомив, що Ізраїль домовився з компаніями Pfizer і Moderna про покупку ще 16 мільйонів доз для 9,3 мільйона населення країни.

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Готуйте плечі та дітей,

– сказав політик.

Вакцинація дітей в Ізраїлі

Планується вакцинувати дітей у віці від 12 до 15 років після схвалення Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA). У квітні компанія Pfizer і її партнер BioNTech запросили дозвіл FDA для використання вакцини в цій віковій групі.

Журналісти також зазначили, що прогноз Біньяміна Нетаньяху про другий раунд вакцинації, ймовірно, заснований на зауваженнях генерального директора Pfizer Альберта Бурла.

Раніше він заявив, що, на його думку, третя доза вакцини буде потрібна "десь через 6-12 місяців" після отримання перших двох доз, а потім – щорічно.

Зверніть увагу! Компанія Pfizer заявила, що вакцина проти коронавірусу була на 100% ефективною у випробуванні на останньому етапі у дітей віком від 12 до 15 років.

Ситуація з коронавірусом в Ізраїлі: коротко

Станом на 21 квітня в Ізраїлі зафіксували понад 837 тисяч випадків зараження COVID-19.

Перемогти хворобу вдалося понад 828 тисячам людей.

Померли від ускладнень інфекції 6 345 пацієнтів.

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