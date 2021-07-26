Говорити уві сні: як перестати це робити та коли це може бути небезпечно

Якщо ви коли-небудь спали поруч з іншою людиною, ймовірно, ви чули, як вона говорить уві сні. Або дізналися, що під час сну розмовляєте ви. Таке явище називають парасомнією.

Хоча ми не до кінця розуміємо, чому деякі з нас базікають під час нашого сну, експерти в галузі охорони здоров'я кажуть, що здебільшого турбуватися про це не варто. Цей розлад нещодавно навіть перекваліфікували у звичайне явище.

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Чому ми можемо розмовляти уві сні

Ребека Робінс, інструктора з медицини в Гарвардській медичній школі розповіла, як можна цьому запобігти та краще висипатись. За її словами, генетика або збільшення споживання алкоголю можуть зіграти свою роль у цьому питання. Іншим важливим фактором є надмірний стрес.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Sleep Medicine , понад дві третини людей можуть розмовляти уві сні щонайменше раз за життя. Вчені також виявили, що майже 10 % людей використовували нецензурні слова під час сну. А найпоширеніше слово – "ні".

Крім цього, більшість людей схильні формувати більш зв'язані речення в перші 2 цикли сну. Втім, переважно ніхто не пам'ятає, що розмовляв вночі. Вчені кажуть, що турбуватися з цього приводу є мало причин. Але оскільки мозок працює на дуже високому рівні, ви можете не виспатися і прокидатись втомленим.

Як запобігти цим розмовам

Розмова в сні, як правило, не шкідлива й не пов'язана з якимись психічними чи фізичними проблемами. Але ви можете сказати щось незручне або виказати секрети, якщо спите не самі. Ось кілька порад, які пропонують лікарі:

говоріть до вашого партнера під час того, як він розмовляє уві сні, а вранці розкажіть про цей діалог;

якщо ви виявили, що ваш партнер продовжує прокидатися під час вашої "нічної" розмови, спробуйте трохи змінити ваш спосіб життя: вживайте менше алкоголю, більше часу витрачайте на сон;

також важливо знайти способи зменшити стрес;

спробуйте не вживати кофеїн у другій половині дня;

лягайте спати та прокидайтеся приблизно в однаковий час щодня.

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Коли звертатись до лікаря

Якщо ці поради не спрацюють, зверніться до спеціаліста зі сну по допомогу. Також небезпека з'являється тоді, коли нічна балаканина стає одним із симптомів інших розладів:

REM (швидкі рухи очей);

апное уві сні (зупинка дихання);

нічні жахи.

Іноді розмова уві сні може супроводжуватися іншими симптомами, такими як: сновидство, скрегіт зубів тощо. У випадку наявності таких симптомів, людині може знадобитися лікування.