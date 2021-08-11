Греція надасть Україні 100 тисяч доз вакцини проти коронавірусу

Уряд Греції надасть Україні 100 тисяч доз препарату проти коронавірусу від компанії AstraZeneca. Деталі обговорили прем’єр Греції Кіріакоса Міцотакіса з прем’єром України Денисом Шмигалем.

Грецький глава уряду подякував Україні за направлення 100 українських пожежників на допомогу грецьким вогнеборцям, які борються з лісовими пожежами.

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Глава грецького уряду підкреслив, що враховуючи значний досвід українських пожежників, буде ініціювати співпрацю на рівні рятувальних служб двох країн.

Денис Шмигаль зі свого боку побажав Греції якнайшвидше приборкати стихію, а також подякував уряду Греції за рішення щодо надання Україні 100 тисяч доз вакцин AstraZeneca,

– йдеться в повідомленні.

Коронавірус в Греції