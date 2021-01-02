Греція ввела нові обмеження через COVID-19 та продовжила карантин
Греція посилила карантин та продовжила його ще на тиждень у зв'язку зі складною епідеміологічною ситуацією. Нові обмеження через COVID-19 закінчаться аж 11 січня.
Так, з 6:00 3 січня до 6:00 11 січня припинені всі види діяльності і послуг, які були поступово дозволені до Різдва. Про це повідомив офіційний представник уряду країни Стеліос Петсас.
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Він додав, що введуть заборону на поїздки з 21:00 до 5:00 для всіх, крім тих, хто продовжує працювати або потребує медичної допомоги, водночас буде припинено роботу:
- книгарень;
- перукарень;
- салонів краси;
- станцій техогляду автомобілів.
Також заборонять полювання та риболовлю, а церкви будуть закриті.
Ми знову залишаємося вдома,
– зазначив Стеліос Петсас.
Представник уряду підкреслив, що відповідні заходи є необхідними для того, щоб нормалізувати епідеміологічну ситуацію в країні і поступово повернутися до нормального життя.
Зокрема, очікують, що з 11 січня діти зможуть повернутися в школи. Петсас зробив висновок, що ситуація з коронавірусом в Греції краща, ніж у багатьох європейських країнах. Проте він уточнив, що кількість випадків зараження все ще велика.
Локдаун в Греції: коротко
- На початку листопада 2020 року Греція поновила локдаун.
- Виходити з дому можна тільки в масці і з поважних причин: поїздка на роботу, відвідування лікарні або магазину.
- Перед виходом з дому греків зобов'язали повідомляти про це владі завдяки СМС.
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