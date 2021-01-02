Греція посилила карантин та продовжила його ще на тиждень у зв'язку зі складною епідеміологічною ситуацією. Нові обмеження через COVID-19 закінчаться аж 11 січня.

Так, з 6:00 3 січня до 6:00 11 січня припинені всі види діяльності і послуг, які були поступово дозволені до Різдва. Про це повідомив офіційний представник уряду країни Стеліос Петсас.

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Він додав, що введуть заборону на поїздки з 21:00 до 5:00 для всіх, крім тих, хто продовжує працювати або потребує медичної допомоги, водночас буде припинено роботу:

книгарень;

перукарень;

салонів краси;

станцій техогляду автомобілів.

Також заборонять полювання та риболовлю, а церкви будуть закриті.

Ми знову залишаємося вдома,

– зазначив Стеліос Петсас.

Представник уряду підкреслив, що відповідні заходи є необхідними для того, щоб нормалізувати епідеміологічну ситуацію в країні і поступово повернутися до нормального життя.

Зокрема, очікують, що з 11 січня діти зможуть повернутися в школи. Петсас зробив висновок, що ситуація з коронавірусом в Греції краща, ніж у багатьох європейських країнах. Проте він уточнив, що кількість випадків зараження все ще велика.

Зверніть увагу! Станом на 2 січня 2021 року у Греції загалом виявили 139 447 тисяч випадків COVID-19. Вдалося побороти вірус 9 989 осіб, смертельних випадків – 4 881.

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