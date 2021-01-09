Через складну епідеміологічну ситуацію уряд Греції продовжив локдаун до 18 січня 2021 року. Раніше посиленні обмеження планували вводити до 11 січня.

Певні пом'якшення з 11 січня у Греції таки будуть – відкриють дитячі садки та початкові школи. Про це заявив заступник міністра з питань цивільного захисту Греції Нікос Хардаліас, повідомляє Ekathimerini.

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Ми підемо так, як рухається решта Європи, ми будемо робити крок за кроком на основі рекомендацій експертів,

– сказав Хардаліас.

Усі інші раніше введенні обмеження у Греції діятимуть і далі.

Що заборонено у Греції

Робота магазинів роздрібної торгівлі, книгарень, салонів краси та станцій техогляду автомобілів заборонена.

Людям не можна ходити на полювання та риболовлю.

Богослужіння можна проводити лише без людей усередині церкви.

З 21:00 до 05:00 діє комендантська година. У цей час виходити з дому можна лише тим, хто їде на роботу або за медичною допомогою.