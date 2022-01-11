Донори заповнюватимуть нову форму

Міністр охорони здоров'я Греції Танос Плевріс підписав указ про нову форму, яку мають заповнити потенційні донори крові.

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Форма, яку заповнювали потенційні донори крові раніше, включала пункт про те, що чоловік не може бути донором крові, якщо він хоча б раз із 1977 року вступав у статевий зв'язок з іншим чоловіком.

Довідка! Багато країн запроваджували контроль за донорами крові після епідемії ВІЛ/СНІД наприкінці 20 століття. Тож Греція з 1977 року заборонила чоловікам, що мають сексуальні одностатеві стосунки, бути донорами крові.

Досі у низці країн геї та бісексуали не можуть здавати кров. Наприклад, у Швеції, Данії та Норвегії чоловіки можуть стати донорами крові лише за рік після сексу з чоловіком. А в Ірані, Китаї та Туреччині таким людям узагалі заборонено бути донорами.

До слова, в Україні також була подібна заборона, її скасували.

В Україні кров можуть здати люди віком від 18 до 65 років та вагою не менше 50 кілограмів. Донори обов'язково повинні мати гарне самопочуття і бажання допомогти хворій людині.

Щоб стати донором, потрібно пройти медичне обстеження перед здаванням крові та не мати протипоказань, з якими можна ознайомитись на сайті МОЗ.

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