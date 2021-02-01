Знайшли вагомі переваги вживання грибів: чому вони корисні та скільки їх треба їсти
Багато людей переконані, що гриби не дуже корисні, бо вони містять хітин, внаслідок чого страва погано засвоюється організмом. Але виявилось, що це не зовсім так.
Джерело: Food Science & Nutrition
Вчені зі США виявили, які поживні речовини, вітаміни й мікроелементи містять гриби. Дослідники вирахували точну кількість надходження в організм тих чи інших поживних речовин.
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Під час аналізу вчені використали дані Національного дослідження здоров'я і харчування США (NHANES) за 2011 – 2016 роки.
Як проводилось дослідження
- Фахівці розглядали суміш грибів, куди входили деякі види печериць, білі (з розрахунку 1 до 1), й окремо гливи. Одні з них перед вживанням піддали впливу ультрафіолету;
- У дослідженні взяли участь діти у віці від 9 до 18 років та дорослі від 19 років;
- Всі учасники отримували 84 грами грибів в день;
- Загалом у дослідження взяло участь 10 тисяч людей.
Результати науковців
Загалом вчені виявили, що 84 грами печериць, білих грибів та глив призводить у дітей та дорослих до збільшення вмісту харчових волокон на 5 – 6%, міді (на 24 – 32%), фосфору (6%), калію (12 – 14%), селену (13 – 14%), цинку (5 – 6%), рибофлавіну (13 – 15%), ніацину (13 – 14%), холіну (5 – 6%).
А лише у дорослих ще й заліза (2,3%), тіаміну (4%), фолієвої кислоти (3,6%), вітаміну В6 (4,6%).
Натомість після вживання грибів, які зазнали впливу ультрафіолету, в учасників спостерігалося зниження браку вітаміну D з 95,3% до 52,8% у групі від 9 до 18 років і з 94,9% до 63,6% – для дорослих. Також дослідники виявили, що гриби багаті на сірковмісні антиоксиданти й деякі амінокислоти.
Зокрема, вживання в їжу 84 грами грибів компенсує в організмі 3,5 міліграма глутатіону і 2,2 міліграма ерготионеїну – природного антиоксиданту, який захищає клітини шкіри та знімає роздратування.
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