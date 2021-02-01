Багато людей переконані, що гриби не дуже корисні, бо вони містять хітин, внаслідок чого страва погано засвоюється організмом. Але виявилось, що це не зовсім так.

Джерело: Food Science & Nutrition

Вчені зі США виявили, які поживні речовини, вітаміни й мікроелементи містять гриби. Дослідники вирахували точну кількість надходження в організм тих чи інших поживних речовин.

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Під час аналізу вчені використали дані Національного дослідження здоров'я і харчування США (NHANES) за 2011 – 2016 роки.

Як проводилось дослідження

Фахівці розглядали суміш грибів, куди входили деякі види печериць, білі (з розрахунку 1 до 1), й окремо гливи. Одні з них перед вживанням піддали впливу ультрафіолету;

У дослідженні взяли участь діти у віці від 9 до 18 років та дорослі від 19 років;

Всі учасники отримували 84 грами грибів в день;

Загалом у дослідження взяло участь 10 тисяч людей.

Результати науковців

Загалом вчені виявили, що 84 грами печериць, білих грибів та глив призводить у дітей та дорослих до збільшення вмісту харчових волокон на 5 – 6%, міді (на 24 – 32%), фосфору (6%), калію (12 – 14%), селену (13 – 14%), цинку (5 – 6%), рибофлавіну (13 – 15%), ніацину (13 – 14%), холіну (5 – 6%).

А лише у дорослих ще й заліза (2,3%), тіаміну (4%), фолієвої кислоти (3,6%), вітаміну В6 (4,6%).

Натомість після вживання грибів, які зазнали впливу ультрафіолету, в учасників спостерігалося зниження браку вітаміну D з 95,3% до 52,8% у групі від 9 до 18 років і з 94,9% до 63,6% – для дорослих. Також дослідники виявили, що гриби багаті на сірковмісні антиоксиданти й деякі амінокислоти.

Зокрема, вживання в їжу 84 грами грибів компенсує в організмі 3,5 міліграма глутатіону і 2,2 міліграма ерготионеїну – природного антиоксиданту, який захищає клітини шкіри та знімає роздратування.