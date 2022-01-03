Гриби можуть зменшити ризик депресії: науковці провели дивне дослідження

Новий масштабний аналіз показав, що люди, які регулярно вживають гриби, мають менше шансів отримати депресію. Чому так відбувається, залишається таємницею для вчених.

За словами авторів дослідження з Університету штату Пенсільванія, чому результати аналізів саме такі, ніхто не може зрозуміти – тому дані дослідження варто інтерпретувати з обережністю.

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Науковці зазначили, що результати можуть бути випадковістю, проте масштабність дослідження може стати доказом того, що гриби можуть вплинути на імовірність розвитку депресії.

Дослідження стало найбільшим з подібних

Протягом 11 років (з 2005 по 2016) дослідники збирали інформацію про загальне споживання грибів та депресію. У дослідженні зібрали дані понад 24 тисяч людей у США – чим вони харчувалися та наскільки міцне ментальне здоров'я мали.

Результати показали, що вживання певних видів грибів може позитивно вплинути на психіку та зменшити розвиток депресії та тривоги.

Дослідження ментального здоров’я від вживання грибів розширює корисні властивості грибів,

– зазначив Джошуа Маскат, співавтор дослідження.

Гриби у раціоні можуть стабілізувати психічний стан / Фото Unsplash

Які гриби корисні для психіки

Що саме в деяких грибах робить їх корисними для здоров'я, досі залишається загадкою для вчених. Проте науковці зазначають, що речовини, які містяться у грибах, можуть бути корисними не тільки для стабільної психіки, але і доброго загального самопочуття.

За результатами досліджень, білі гриби можуть допомогти знизити тривожність – ці гриби насичені калієм, який заспокоює нервову систему. А гриби-їжовики, які поширені в Америці, містять нейротрофічні та протизапальні речовини, які можуть полегшити симптоми депресії.

Білі гриби допомагають при тривожності / Фото Antanasc

За словами науковців, гриби містять різноманітні вітаміни, мінерали та антиоксиданти, які можуть впливати на психічний стан людини. Проте, щоб з'ясувати, які чинники діють на людський організм, потрібно провести ще багато клінічних та молекулярних досліджень.

Вчені зазначили, що, можливо, на перебіг депресії та ризик її виникнення впливає потужний антиоксидант, який міститься у грибах – ерготіонеїн. Гриби концентрують у собі найбільшу частку цієї речовини, а люди можуть його отримати лише тоді, коли дотримуються конкретної дієти.

Гриби містять речовину, що може вплинути на нейрони людини / Фото Unsplash

За результатами досліджень, у тварин ерготіонеїн може мати певний вплив на неврологічне здоров'я – це відбувається через те, що антиоксидант долає бар'єр кровотоку, потрапляючи безпосередньо до нервових закінчень.

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Зв’язок між споживанням грибів і нижчими шансами на депресію не залежав від інших факторів, що можуть вплинути на психіку:

Соціальний статус

Економічний статус

Фактори ризику способу життя

Супутні хвороби

Вживання ліків

Ці висновки підкреслюють потенційну важливість споживання грибів як засобу зниження депресії та профілактики захворювань,

– підсумували автори дослідження.