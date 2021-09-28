Як не переплутати ці захворювання у таку пору? Про це розповіла пульмонолог, керівник Центру респіраторної медицини клініки "Феофанія" Світлана Гук.

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Вона зазначила, що виокремити окремі симптоми таких вірусних інфекцій практично неможливо – вони однаково будуть перетинатися. Саме тому є експрес-тести як на коронавірус, так і на грип просто в аптеці. А в лабораторіях можна здати ПЛР-тести.

Якщо вам важливо, яким вірусом ви хворієте, то потрібно йти складати тести. Є лабораторії, де роблять великий скринінг, який дозволяє виявити N-у кількість вірусів,

– пояснила лікарка.

Тобто, якщо ви не знаєте, чим хворієте, то ви робите цей скринінг і він вам показує, який вірус виявили у вашому організмі.

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Симптоми коронавірусу

Джерело: ВООЗ

Захворювання на COVID-19 може мати різний перебіг. Більшість інфікованих мають лише легкі або помірні симптоми й одужують без госпіталізації.

Найпоширеніші симптоми:

гарячка;

кашель;

втома;

втрата нюху та смаку.

Також можуть спостерігатися такі симптоми:

біль у горлі;

головний біль;

біль у м'язах і суглобах;

діарея;

висипання на шкірі, поблідніння пальців рук або ніг;

почервоніння чи подразнення очей.

Серйозні симптоми:

ускладнене дихання або задишка;

розлад мовлення, втрата рухливості або сплутаність свідомості;

біль у грудях.

За наявності серйозних симптомів слід негайно звернутися по медичну допомогу. Завжди телефонуйте перед візитом до лікаря чи медичного закладу.