Грип чи коронавірус: як не переплутати дві недуги
Джерело:"РБК-Україна"
Із настанням осені коронавірус в Україні нікуди не зник, навпаки – хворих дещо побільшало. Однак до цієї недуги ще й додався сезонний грип.
Як не переплутати ці захворювання у таку пору? Про це розповіла пульмонолог, керівник Центру респіраторної медицини клініки "Феофанія" Світлана Гук.
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Вона зазначила, що виокремити окремі симптоми таких вірусних інфекцій практично неможливо – вони однаково будуть перетинатися. Саме тому є експрес-тести як на коронавірус, так і на грип просто в аптеці. А в лабораторіях можна здати ПЛР-тести.
Якщо вам важливо, яким вірусом ви хворієте, то потрібно йти складати тести. Є лабораторії, де роблять великий скринінг, який дозволяє виявити N-у кількість вірусів,
– пояснила лікарка.
Тобто, якщо ви не знаєте, чим хворієте, то ви робите цей скринінг і він вам показує, який вірус виявили у вашому організмі.
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Симптоми коронавірусу
Джерело: ВООЗ
Захворювання на COVID-19 може мати різний перебіг. Більшість інфікованих мають лише легкі або помірні симптоми й одужують без госпіталізації.
Найпоширеніші симптоми:
- гарячка;
- кашель;
- втома;
- втрата нюху та смаку.
Також можуть спостерігатися такі симптоми:
- біль у горлі;
- головний біль;
- біль у м'язах і суглобах;
- діарея;
- висипання на шкірі, поблідніння пальців рук або ніг;
- почервоніння чи подразнення очей.
Серйозні симптоми:
- ускладнене дихання або задишка;
- розлад мовлення, втрата рухливості або сплутаність свідомості;
- біль у грудях.
За наявності серйозних симптомів слід негайно звернутися по медичну допомогу. Завжди телефонуйте перед візитом до лікаря чи медичного закладу.