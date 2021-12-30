В Україні циркулюють три штами грипу
Зокрема, у Центрі громадського здоров'я визначили серед лабораторних зразків віруси типів A(H3), A(H3N2) та В.
Увага Ефективні способи, які допоможуть тримати імунітет в тонусі
Загалом із 4 жовтня по 26 грудня 2021 року на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли 2,8 мільйона українців. 38,3 % з них – діти віком до 17 років.
Летальних випадків унаслідок грипу зареєстровано не було.
Як вберегтись від грипу
У МОЗ нагадали, що найефективнішим способом профілактики грипу є вакцинація.
Також у МОЗ додали, що дітям до 9 років, які раніше не були вакциновані від грипу й не мали підтверджених випадків захворювання на грип, потрібні дві дози вакцини з інтервалом в один місяць. Усім іншим – одна.