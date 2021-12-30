Грип вже в Україні: у МОЗ назвали три штами, які циркулюють

За даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні почав циркулювати вірус грипу.

В Україні циркулюють три штами грипу

Зокрема, у Центрі громадського здоров'я визначили серед лабораторних зразків віруси типів A(H3), A(H3N2) та В.

Увага Ефективні способи, які допоможуть тримати імунітет в тонусі

Загалом із 4 жовтня по 26 грудня 2021 року на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли 2,8 мільйона українців. 38,3 % з них – діти віком до 17 років.

Летальних випадків унаслідок грипу зареєстровано не було.

Як вберегтись від грипу

У МОЗ нагадали, що найефективнішим способом профілактики грипу є вакцинація.

Щеплення проти грипу потрібно робити впродовж усього епідемічного сезону: з жовтня по квітень. Вакцинуватися можуть діти, старші за 6 місяців, і дорослі, які не мають протипоказань.

Також у МОЗ додали, що дітям до 9 років, які раніше не були вакциновані від грипу й не мали підтверджених випадків захворювання на грип, потрібні дві дози вакцини з інтервалом в один місяць. Усім іншим – одна.