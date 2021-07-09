Грип та застуда можуть повернутися: чого чекати після COVID-19

Відсутність необхідності відбиватись ще й від застуди та грипу посеред найгіршою за 100 років пандемією була благом для людей та медичної системи. Але період захищеності від хвороб матиме свою ціну, коли ми знімемо маски, повернемось в офіс та будемо у тіснішому контакті з іншими.

Цікава річ сталася під час пандемії COVID-19, пише STAT News. З масками, соціальною дистанцією та антисептиками, ми тримали більшу частину інших збудників на відстані. Застуда зникла. Респіраторно-синтиціальний вірус людини (РСВ) міг за зиму вкласти 60 тисяч дітей до 5 років (мова про США – 24) в лікарню, але ніби перестав існувати. Весь цей час вони готували помсту.

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Повернення респіраторних хвороб

Але коли маски знімаються, а школа та подорожі поновлюються, слід очікувати повернення застудних збудників. Можливо, великого повернення, як думають деякі лікарі та експерти. Один чи два поганих сезони грипу та застуди можуть бути попереду, бо цьому сприяють кілька факторів.

"Коли вони повернуться, буде вразливість та можливе зростання інфекцій. Багато хто буде жалітися на застуду наступної зими", – сказав STAT Бен Коулінг, дослідних інфекційних хвороб з Гонконгу. Насправді це вже почалося. В Брукліні та інших місцях США знову почав циркулювати РСВ. Він особливо небезпечний для дітей та людей похилого віку.

Звичні нам застудні захворювання можуть повернутися / Скриншот KHOU

Справжній спалах, між тим, стався в штаті Юта. Цієї зими РСВ там майже не було, хоча звичний показник – 300 хворих дітей на піку. Втім, вже на початку травня, кількість випадків зросла удесятеро. До моніторингу ситуації підключилися також і біологи. Наприклад, Тревор Бедфорд – обчислювальний біолог з Центру досліджень раку імені Фреда Хатчінсона в Сіетлі.

Він спостерігав через програму Nextstrain генетичну еволюцію патогенів та їхню циркуляцію. Весь минулий рік повідомлялось лише про коронавірус та риновірус. Але це змінилося.

"Лише останнього місяця ми почали отримувати трохи випадків сезонного коронавірусу, РСВ, метапневмовірусу і так далі. Вперше з квітня 2020 року ми бачимо циркуляцію чогось ще, окрім COVID-19", – сказав Бедфорд.

Життя без вірусів: благо і прокляття

У нормальні часи, ми постійно контактуємо з вірусними патогенами. Іноді хворіємо, але ці контакти лише посилюють нашу імунну систему проти цієї конкретної загрози.

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"Навіть якщо відбувся контакт з вірусом, але ви не хворіли, відбувається рестимуляця Т-клітин", – сказав STAT Флоріан Краммер, вакцинолог у Школі медицини на Горі Синай на Мангеттені.

Застарілий захист Півтора року людство було позбавлене цих імунних посилень і наш адаптивний імунітет – частина імунної системи, яка відповідає за пам'ять про минулі зіткнення з патогенами та активацію захисту – не оновлювався. Це може означати, що багато з нас тепер набагато більш сприйнятливий до респіраторних та застудних хвороб.

"Рівень адаптивного імунітету серед населення знизився", – визнає Краммер. Наступаюча хвиля зачепить дорослих, але також і дітей. Батьки, денні доглядачі та соціальні працівники скажуть вам: діти підсилюють мікробів. Через кілька тижнів після початку навчального року вони починають хворіти, заражаючи один одного та дорослих у своїх орбітах.

Нові загрози для дітей

Коли вони навчалися віддалено та не мали достатнього контакту з іншими людьми, цього, зрозуміло, не відбувалося. Але школи Гонконгу показують, що чекає на дітей, коли все відновиться як раніше.

Коулінг та колеги повідомляли про вибуховий спалах риновірусних захворювань у лютому у школах міста. Риновіруси – найбільш часта причина застуд. Еллен Фоксман, імунологиня, що їх вивчає в Єльському Університеті, каже: подібна хвиля може статися і в США.

Особлива небезпека може бути для дітей / Фото Children's Hospital Colorado

Тоді навчальні заклади відкрили уперше з жовтня після довгих місяців віддаленого навчання. Дехто з дітей навіть потрапив до лікарні. "У нас є діти, які ніколи не стикалися з цими речами та підуть у дитячий садок вперше" – зазначила вона.

У нас тепер будуть два роки з народженням дітей, які мають вищі шанси захворіти на РСВ замість однієї когорти. Потенціально фертильний ґрунт для цього вірусу,

– ще більш точно зазначив Ендрю Павіа, голова відділу педіатричних інфекційних хвороб в Університеті Юти.

Американські дитячі госпіталі вже знають, що відбувалося у літній період в Австралії – багато несезонних респіраторних захворювань. І готуються до можливого повторення ситуації. Коли грип повернеться, малі діти можуть серйозно постраждати. Цієї зими була лише одна дитяча смерть від дитячого грипу.

Про це треба повідомляти в CDC (Center for Disease Control and Prevention – 24), зазвичай за рік стається 150-200 випадків.

Як конкуренція допомагає пригнічувати віруси

Втім, є і "світла" сторона: риновірусні захворювання можуть, хай і тимчасово, вгамувати ковід та грип. Ефект раніше спостерігали під час пташиного грипу H1N1 у Європі. Про це була публікація у виданні Lancet Microbe.

Інша стаття показала, як SARS-CoV-2 пригнічується на фоні риновірусних інфекцій. Втім, ця робота поки що у препринті, тобто чекає оцінки з боку інших дослідників.

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"Я дотримуюсь думки, що коли віруси починають циркулювати, наша вроджена імунна система надає загальний рівень захисту, щоб речі не стали занадто серйозними та проблемними", – пояснила Еллен Фоксман. До потрапляння в кровообіг, патоген має пройти через захист шкіри та лімфатичних вузлів. Якщо мікроби не гинуть в крові, то запалюють внутрішні органи.

Вроджений імунітет Захисний фактор в людському тілі, що був сформований еволюційно та допомагає боротися з захворюваннями та вірусами. Також відповідає за несприйнятливість людини до хвороб тварин та рослин. Для формування цього виду захисту важливу роль відіграє розвиток до народження та грудне вигодовування, оскільки мати передає дитині важливі антитіла.

Знаки питання перед грипом

І якщо вчені фактично упевнені, що "велике повернення застуди та грипу" станеться, то щодо його суворості існують різні думки. Сесіль Вібо, епідеміологиня Міжнародного центру Фогерті в Національних Інститутах охорони здоров'я, не впевнена, що "багато хворих" автоматично означатиме "багато важких хворих".

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Деякий залишковий рівень імунітету ще лишився, каже вона. І додає: останні дослідження кажуть, що цей захист лишається з нами надовго – на 1-2 роки або 15 місяців. І досі існує вакцина від грипу, яку оновлюють щороку на основі нових штамів. "Я думаю, буде багато заохочення робити вакцинацію проти грипу, бо всі будуть занепокоєні", – вважає Сесіль.

Під час цієї пандемії, вірус грипу майже не циркулював, а отже – його генетична модель майже не змінилася. Це полегшить вибір, який саме штам взяти для щеплення. Втім, інші вчені бачать у цьому ризик.

"Коли ми кажемо про звуження генетичного різноманіття грипу, це в основному стосується найбільш трансмісивних (заразних – 24) варіантів. Або тих, які мають інші переваги; наприклад, втечу від імунного захисту", – пояснив STAT Скотт Хенслі, експерт з грипу в Інституті імунології Університету Пенсильванії.

Вакцину від грипу, потенційно, буде легше розробити / Фото CBC.ca

Більшість вірусних ліній були знищені. Ті, що лишилися, можуть стати набагато небезпечнішими, вважає він. Краммер опонує: їм ще потрібно опинитися в правильному місці у правильний час, щоб заразити людей. "В основному, це може бути ефектом випадковості", – упевнений Краммер.

Поширення грипу залежатиме від об'єму подорожей людей перед зимовими святами. Наразі вони значно нижчі ніж до пандемії, але Краммер прогнозує "поганий сезон грипу". Втім, додає, що він може і помилятися.

Прогнозувати вірус – складна справа

Більшість колег Краммера поділяють його занепокоєння. Помста патогенів дихальних шляхів дійсно може відбутися цієї осени та/або зими у Північній півкулі. Але насправді, це більше здогадки, бо прогнозувати поведінку вірусу буває дуже складно. Хоч і поінформовані, але це лише припущення.

Наприклад, минулої осені всіх лякали так званою "твіндемією", коли переповнені від COVID-19 лікарні могли – нібито – потрапити під хвилю застуди та грипу. Нічого такого не сталося. Передача грипу відбувалася на мінімальних рівнях. CDC повідомили, що загальна кількість госпіталізованих з грипом минулої осені – менш як 1 людина на 100 тисяч.

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Це 1/10 від загальної кількості у 2011-2012 роках. А ті роки були історично низькими для епідемій грипу. "Що буде я не знаю і ніхто не знає. Але буде захопливо побачити, що станеться у майбутньому. Це складна взаємодія імунології та поведінки людини", – розповіла Еллен Фоксман.

Всі вчені, з якими розмовляв STAT для цієї статті, кажуть: ми не позбавлені боєприпасів у цій битві. Ми можемо втомитися, як під час пекельних обмежувальних заходів ковіду, але вони дійсно тримають респіраторні інфекції під контролем. Втім, люди не можуть повністю скасувати міжнародні поїздки або працювати з дому довічно.

"Я запевняю вас: це змінить культуру, коли люди йдуть працювати хворими або відправляють дітей до школи хворими. А це було дуже звично у часи перед коронавірусом", – сподівається Еллен Фоксманн.