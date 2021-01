Гроші впливають на рівень добробуту й щастя людини, навіть якщо їх у неї не дуже багато. І чим більший рівень статків, то тим більша задоволеність життям.

Багато людей переконані, що щастя не можна купити за гроші. Але вчений з Пенсільванського університету (США) Метт Кіллінгсворт це спростував. Дослідження опубліковане у журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Попередні дослідження встановили, що для щастя людині достатньо мати дохід на певному рівні. Але Метт Кіллінгсворт отримав інші результати. Виявилось, що немає порогу, після якого гроші перестали б мати значення для людини.

Річ у тім, що у попередніх роботах переважно оцінювався загальний рівень добробуту та задоволеності життям. Натомість у новому дослідженні оцінюється не лише теперішній рівень добробуту, але й пережитий. Він показує, що відчуває людина в певний момент.

Як проводилось дослідження

Дослідження охопило 33 391 людину віком від 18 до 65 років. Учасники розповідали про свої почуття та емоції, заповнювавши короткі опитування у випадково вибрані моменти впродовж дня.

Опитування проводилось за допомогою спеціального додатка. У ньому були запитання на кшталт: "Як ви почуваєтесь зараз?", "Наскільки ви в цілому задоволені життям?" з варіантами відповідей від "дуже погано" до "дуже добре", від "зовсім немає" до "надзвичайно".

Додаткові критерії пережитого добробуту складалися з 12 почуттів і емоцій: впевненість, наснага, зацікавленість, гордість, страх, гнів, нудьга, смуток, стрес тощо.

Загалом респонденти склали майже 1726 звітів, що дозволило вченому зіставити результати аналізу з середнім рівнем добробуту кожного з учасників.

Чим більше, тим краще. Але думати про це не варто

Вчений виявив, що відчуття добробуту і щастя продовжує зміцнюватися разом з ростом доходу. Кіллінгсворт вважає, це пов'язано з тим, що чим більше грошей має людина, тим сильніше вона відчуває контроль над своїм життям.

Проте вчений застеріг ставитися до фінансів, як до еквівалента щастя. Адже під час дослідження люди, які ототожнювали гроші й успіх, були менш щасливими за тих, які цього не робили.