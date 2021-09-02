Сума виплати може складати приблизно 2 тисячі євро. Крім того, гроші може зажадати громадянин, який витратив певну суму на лікування побічних явищ.
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Компенсація за біль
Загалом, станом на 27 серпня, в Центр безпеки та розвитку фармацевтики звернулося понад 10 тисяч людей зі скаргою на побічні ефекти від вакцини. З них:
- понад 2 тисячі стосуються серйозних симптомів;
- ще 1 тисяча – легких;
- важкі симптоми зафіксували тільки в 6 випадках – вони стосувалися проблем зі згортанням крові після вакцини Astra Zeneca.
З усіх них – 400 фінів подали заяви на отримання компенсації в компанію зі страхування фармацевтичних ризиків. До кінця серпня гроші отримали менш ніж 90 людей.
Серед найбільш поширених реакцій у фінів були такі:
- висип;
- хворобливі відчуття в лімфатичних вузлах;
- підвищена температура і головний біль;
- болі в руках.
Хто може отримати компенсацію
Згідно з правилами, гроші можна отримати, якщо побічні ефекти не проходять протягом 2 тижнів. Також, якщо людина витратила на лікування за той час більш як 85 євро. Про це розповіла генеральна директорка компанії зі страхування фармацевтичних ризиків, яка займається питанням компенсацій, Тііна Хеллгрен.
Вакцинація у Фінляндії
Станом на 2 вересня, у країні зробили майже 6,7 мільйона щеплень від коронавірусу. Повністю щеплені – приблизно 2,7 мільйона осіб (майже половина населення).
Фінляндія визнає тільки вакцини, схвалені Європейським агентством лікарських засобів:
- Moderna;
- Oxford / AstraZeneca;
- Pfizer / BioNTech;
- Johnson & Johnson).