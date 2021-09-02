Гроші за "побічку" від вакцини: жителям Фінляндії виплатили компенсації

Деякі жителі Фінляндії поскаржилися на побічні ефекти від вакцини проти коронавірусу. Частині із них виплатили грошові компенсації.

Сума виплати може складати приблизно 2 тисячі євро. Крім того, гроші може зажадати громадянин, який витратив певну суму на лікування побічних явищ.

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Компенсація за біль

Загалом, станом на 27 серпня, в Центр безпеки та розвитку фармацевтики звернулося понад 10 тисяч людей зі скаргою на побічні ефекти від вакцини. З них:

понад 2 тисячі стосуються серйозних симптомів;

ще 1 тисяча – легких;

важкі симптоми зафіксували тільки в 6 випадках – вони стосувалися проблем зі згортанням крові після вакцини Astra Zeneca.

З усіх них – 400 фінів подали заяви на отримання компенсації в компанію зі страхування фармацевтичних ризиків. До кінця серпня гроші отримали менш ніж 90 людей.

Серед найбільш поширених реакцій у фінів були такі:

висип;

хворобливі відчуття в лімфатичних вузлах;

підвищена температура і головний біль;

болі в руках.

Хто може отримати компенсацію

Згідно з правилами, гроші можна отримати, якщо побічні ефекти не проходять протягом 2 тижнів. Також, якщо людина витратила на лікування за той час більш як 85 євро. Про це розповіла генеральна директорка компанії зі страхування фармацевтичних ризиків, яка займається питанням компенсацій, Тііна Хеллгрен.

Вакцинація у Фінляндії

Станом на 2 вересня, у країні зробили майже 6,7 мільйона ​​щеплень від коронавірусу. Повністю щеплені – приблизно 2,7 мільйона ​​осіб (майже половина населення).

Фінляндія визнає тільки вакцини, схвалені Європейським агентством лікарських засобів: