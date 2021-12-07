Про це у програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Тисяча буде спрямована на підтримку сфер економіки, які "просідають" через карантинні обмеження.

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"Грошова винагорода у жодній країні світу не дала приріст (вакцинованих – 24 канал). Певний відсоток був, але не дала", – наголосив міністр.

Ляшко припустив, що ця сума може стимулювати когось зробити щеплення. Однак першочерговою метою такої виплати є підтримка сфер економіки, які найбільше страждають від карантину.

Наприклад, українці зможуть використати гроші на абонемент у спортзал чи басейн. У такий спосіб влада й "підіймає" економіку, й спонукає до здорового способу життя.

Це просто такий раціональний підхід, оскільки не підтримуємо всіх, а тих, кому споживач віддає послугу,

– наголосив міністр.

Як додав Ляшко, це також стимулюватиме бізнес забезпечити певний сервіс, аби привернути увагу вакцинованого споживача, який хоче витратити цю тисячу гривень.

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